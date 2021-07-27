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Расистський скандал на Дизель шоу: реакція зірок, соцмереж і що взагалі сталося – коротко

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
27 липня, 12:05
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У новому випуску гумористичного шоу показали сцену з чорношкірим актором. Після цього український блогер записав відео, в якому звинуватив "Дизель шоу" в расизмі. Його підтримали Джамала і alyona alyona
Скандал на "Дизель шоу": гумористичне шоу звинуватили в расизмі
Скандал на "Дизель шоу": гумористичне шоу звинуватили в расизмі / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official, instagram.com/jamalajaaa, instagram.com/vazzzovsky

У чому скандал

Український блогер і переможець шоу "Розсміши коміка" Віктор Вемуна пару днів тому опублікував у своєму Instagram-профілі ролик з номером "Дизель шоу", в якому обіграна сцена про Тараса Бульбу і Netflix – на роль головного героя в екранізації хочуть взяти темношкірого актора.

У кращих традиціях СНГшного гумору коміки жартують расистські та гомофобні жарти, висміюють нові стандарти і толерантність стімінговоъ платформи, на що в своєму відеозверненні і акцентував увагу Віктор.

Ось це відео:

Блогер розповів, що на початку цього року "Дизель шоу" запропонували йому та його сестрі взяти участь у шоу. Віктор отримав сценарій під назвою "Тарас-папуас"... У номері він так і не знявся, але творці "Дизель шоу" знайшли іншого актора.

Реакція Мережі та зірок

На відео Vazzzovsky відреагували по-різному. Деякі користувачі соцмережі в коментарях не підтримують його точку зору і пишуть "Навіщо паритися на цьому, все і так розуміють, що це все в форматі жарту".

Скріншот: instagram.com/stories/vazzzovsky

Однак блогер знайшов підтримку серед багатьох фоловерів, а також представників шоу-бізнесу. Зокрема на проблему звернули увагу alyona alyona, Jamala і KAZKA, які висловили неповагу до "Дизель шоу" у себе в сторіс.

Скіншот: instagram.com/stories/alyona.alyona.official

Я щиро вважаю, що телебачення не повинно пропагувати расизм в Україні і темношкірі люди в Україні повинні відчувати себе спокійно, – прокоментувала alyona alyona скандал.


Співачка Джамала написала в сторіс, що у неї немає слів.

Скріншот: instagram.com/stories/jamalajaaa

Не може підібрати слів і вокалістка групи KAZKA Олександра Зарицька.

Ось так буває в нашій країні в 2021 році. "Дизель шоу" у мене немає слів, – написала вона в Instagram.

Скріншот: instagram.com/stories/kazka.band
  • "Позорняк"
  • "Юро, це не гумор, це стьоб і приниження. Це не смішно. Правильно все кажеш"
  • "Як взагалі цю гидоту пропускають на ТБ. У них в редакторах пакет сидить? Можете використовувати мій коммент як дізлайк говнодизелю"

Скріншот: instagram.com/vazzzovsky/

Раніше ми писали, що шанувальники Меган Маркл накинулися на принца Вільяма після його заяви про расизм на "Євро-2020".

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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