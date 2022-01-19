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Регіна Тодоренко кинула на гроші письменницю, яка писала за неї два роки дитячу книгу

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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19 січня, 19:07
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У новому році телеведуча вляпалась у новий скандал. Стало відомо, що Регіна не заплатила письмениці, яка працювала над її дитячою книгою
Письменниця-початківець звинуватила Регіну Тодоренко в тому, що та не заплатила їй за роботу.
Письменниця-початківець звинуватила Регіну Тодоренко в тому, що та не заплатила їй за роботу. / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Ще взимку 2019 року Регіна Тодоренко, яка заговорила про розлучення з Владом Топаловим, ділилась в інтерв'ю Ксенії Собчак, що планує випустити книгу для дітей. Почувши таку ідею, письменниця-початківець Дарина Мішина з Санкт-Петербурга запропонувала свою допомогу, зв'язавшись з агентами ведучої.

Внаслідок Тодоренко погодилася співпрацювати і Дарина розпочала роботу. Але щось пішло не так і завершити спільний проєкт так і не вдалося.

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У інтерв'ю "КП-Петербург" письмениця розповіла, що мав вийти дитячий твір для подорожі - у центрі сюжету маленька Регіна, яка вирушає до Африки. Дівчина згадує, що Тодоренко хотіла, аби цю книгу дітки могли брати із собою у подорожі.

Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Мішина разом із Тодоренко планували створити цілу серію книг. Однак у процесі роботи виникли розбіжності. За словами письмениці, Регіна та її менеджер не хотіли вказувати її ім'я серед авторів книги, незважаючи на те, що основну частину роботи виконили сама Дарина.

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Вони планували, що вона (книга, – Ред.) повністю належатиме їй. Хоча написання тексту, опрацювання та створення сюжету, героїв повністю лежали мені. Вона не повинна була написати і рядки. Регіна стала б рекламною особою товару, тобто, умовно, зайнялася б розкруткою та роздачею автографів, – пояснює дівчина.

Мішина довго думала, чи варто їй відмовялтися від співавторства. Однак при особистій зустрічі з Тодоренко вона запропонувала свої варіанти співпраці:

Проблема у нас також виникла через суму гонорару. Тоді я запропонувала все ж вказати мене в авторах і віддати 1-3% від доходу. Мені багато і не потрібно було. Головне – випустити свій текст у світ. Вони відмовили. Другий варіант – 800 тисяч рублів, відсутність мого імені на обкладинці, але зі збереженням авторських прав. Але річ у тому, що вони ще й хотіли, щоб я віддала всі свої права на текст. Тоді я б стала просто її літературним рабом, як у підсумку і виявилося. За таке я попросила 1,5 мільйона рублів. Їх сума не влаштувала – розповіла Дарина.

До остаточного рішення так прийти і не вдалося, хоч робота над книгою продовжилася – її мали випустити навесні 2022 року.

За понад два роки письменниця вигадала сюжет і персонажів, яких, на прохання Тодоренко, вона створила схожими на її друзів: Філіпа Кіркорова, Артура Бабича, Аліну Загітову, Антона Птушкіна та інших. Надалі ці зірки мали озвучити персонажів у аудіокнизі, яку б створили за казкою.

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У Дарини вже була повністю готова одна глава, коли з нею несподівано вирішили розірвати стосунки.

Спасибі вам велике за приділену увагу до нашого проєкту. На цьому етапі ми не готові піти в нього далі з вами. На жаль, – написала автору менеджер Регіни.

Тelegram-канал "Звездач"

Платити дівчині за роботу так ніхто і не став, оскільки договір не було укладено. Письмениця каже, думала, що Регіна назовсім вирішила відмовитись від ідеї, але дізналась, що вона все ж таки працює над книгою. Тепер Дарина боїться, що її ідею та героїв просто "вкрадуть" у неї без згоди.

Що кажуть у Тодоренко?

Піар-менеджер Регіни – Ніна Пономарьова – розповіла, що з самого початку письменниці нічого не обіцяли, оскільки над проєктом працювали ще й інші автори, серед яких вибрали кращих.

Як з'ясувалось, Регіна продовжила працювати над книгою з новим автором, а ідеї Дарини залишилися так і неоплаченими.

Тільки річ у тому, що ніякого договору у нас з ними не було. Вони були лише претендентами на авторів проєкту. У підсумку, ми вибрали інших людей. Ось і все. Сама ідея належить Регіні. Дівчата можуть не переживати, що ми використовуємо їх текст, склад або ілюстрації. Цього не станеться, – сказала агент ведучої.

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко висміяла онлайн-курси інших блогерів, щоб привернути увагу до свого.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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