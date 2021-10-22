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Автор хіта "Гуси" Wellboy випустив новий трек: слухаємо пісню "Вишні"

Марина Григоренко Марина Григоренко редактор
22 жовтня, 21:10
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Співак Антон Wellboy, якого називають проривом літа 2021, він же – автор відомого всім хіта Гуси, представив слухачам свою наступну музичну новинку – Вишні
Молодий виконавець Wellboy здивував релізом нової пісні
Молодий виконавець Wellboy здивував релізом нової пісні

Пісня "Вишні" – в чомусь продовження треку "Гуси", який за чотири місяці зібрав 10 млн переглядів в YouTube. Новий трек Wellboy, який раніше розповів про свій психічний розлад, також має легкий для сприйняття текст і мелодію.

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Вся пісня продумана так, щоб западати в душу і в той же час не набридати. "Я підкинув вишню в небо, не потрапив в рот" – це про те, що люди часто фантазують про своє майбутнє, але без зусиль підкинута вишня не потрапить до рота. У момент, коли вишню підкинуто і вона летить в повітрі, вам потрібна удача або майстерність, щоб вона потрапила в відповідну точку. Переслухайте трек хоч 100 разів, кожен раз ви будете знаходити щось нове в звучанні, – каже Wellboy.

Обкладинка нової пісні Wellboy "Вишні"
Обкладинка нової пісні Wellboy "Вишні"

За час існування проекту Wellboy артист встиг виступити на фестивалі Atlas Weekend і Олімпійському, а також потрапити в популярні телевізійні проекти.

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Марина Григоренко
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