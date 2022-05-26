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Слідкував, а потім викликав до суду: дружина Андрія Джеджули розкрила нові подробиці розлучення

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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26 травня, 19:53
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Колишня дружина шоумена Анджея Джеджули розповіла, що під час війни чоловік стежив за нею через знайомих, а потім викликав її до суду
/ Фото: instagram.com/djedjula,

Розлучення шоумена Андрія Джеджули та його дружини блогера Юлії Леус можна назвати одним із найскандальніших в українському шоу-бізнесі. Пара досі не може офіційно розлучитися та поставити всі крапки над "і".

Нещодавно Юлія повернулася до України після спроб знайти притулок у Європі і розповіла нові подробиці розбірок із чоловіком. В інтерв'ю "Зірковому шляху" Леус зізналася, що під час війни отримала від чоловіка виклик до суду.

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Він подав до суду на права честі та гідності. 8 чи 9 червня мені на суд. Які людині честь і гідність, якщо вона у війну подає на мене до суду? Мені треба їхати до Києва, – розповіла Юлія.

У суді Джеджуа має намір спростувати слова дружини про те, що він її бив та знущався, як раніше заявляла Леус.

Крім того, як розповіла блогер, у той час поки вона була в Європі, її запросила пожити спільна з шоуменом знайома. Вона спочатку підтримувала Юлію, а також висловлювала негативну думку на адресу Джеджули.

Проте, як виявилося, дівчина лише намагалася допомогти старому другові та стежила за Леус. Випадково Юлія побачила в телефоні знайому листування з чоловіком, де вони її обговорювали.

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Я побачила у Вайбер листування з Андрієм. Там лише мене й обговорювали. Я не знала навіщо. А для нього це як повітря, коли про мене хтось погане говорить. Вона писала: "Юля дитині їсти не дає. Вона її не годує, у дитини нічого немає. Тільки собою займається". Я прочитала і там були такі списки, що треба купити, але не лише Аделіні, а й для себе, – розповіла Леус.

За словами Юлії, дівчина намагалася скомпрометувати її і робила невдалі фото, щоб довести, що блогер має проблеми з алкоголем і погано стежить за донькою Аделіною. Усі знімки вона надіслала Леусу після її повернення в Україну.

Нагадаємо, що офіційно парі так і не вдалося оформити розлучення і зараз, за словами Юлії, вона добивається того, щоб все ж таки розірвати стосунки з чоловіком.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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