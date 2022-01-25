Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Треба заспокоїтись: підсумки РНБО 🎉 Зеленському – 44! 🔔 Загроза війни з Росією ✈ Евакуація дипломатів із Києва

Помер Міт Лоуф

Дівчата Топалова

Сестри Брєжнєвої

Секрет Джей Ло

Сини в сукнях

Жінки Ван Дамма
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Тодоренко після зізнання про проблеми у шлюбі поїхала без Топалова та дитини до Мексики

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
25 січня, 07:56
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Регіна Тодоренко вирішила відправитися у відпустку без сім'ї. Зараз телеведуча проводить час у Тулумі
Регіна Тодоренко відпочиває без сім'ї у Мексиці
Регіна Тодоренко відпочиває без сім'ї у Мексиці / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регіна не з тих зірок, хто рідко говорить про своє особисте життя. Тодоренко нещодавно поділилася одкровенням про шлюб із Владом Топаловим. Телеведуча зізналася, що пара була на межі розлучення, та їм вдалося зберегти стосунки.

Наразі Регіна вирішила провести час сама у Мексиці. Вона подякувала чоловікові за те, що має таку можливість.

Реклама

Вдячна за можливість полетіти на край світу без тривоги за сина. Ти чудовий чоловік і надійний батько. Я таких ще не зустрічала, – написала телеведуча.

Регіна Тодоренко пояснила, чому виїхала у відпустку без сім'ї
Регіна Тодоренко пояснила, чому виїхала у відпустку без сім'ї / Фото: instagram.com/reginatodorenko

У коментарях дехто почав обговорювати, чому Регіна відпочиває без сім'ї. Тодоренко не стала ігнорувати запитання.

Тому що дуже хочу саме так провести час зараз

Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Нагадаємо, раніше у ЗМІ почали обговорювати, що Регіна Тодоренко та Влад Топалов стануть батьками вдруге. За інформацією інсайдерів, телеведуча планувала поділитися з усіма радісною новиною у березні цього року.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Прем'єра тижня
Кавер DZIDZIO на хіт Скрябіна
YouTube stars
Найоплачуваніші YouTube-зірки (Forbes)
1
Mr. Beast (Джиммі Дональдсон) Mr. Beast (Джиммі Дональдсон)
$54 млн
2
Джейк Пол Джейк Пол
$45 млн
3
Markiplier Markiplier
$38 млн
4
Rhett and Link Rhett and Link
$30 млн
5
Unspeakable Unspeakable
$28,5 млн
6
Настя Настя
$28 млн
7
Райан Каджі Райан Каджі
$27 млн
8
Dude Perfect Dude Perfect
$20 млн
9
Логан Пол Логан Пол
$18 млн
10
Престон Арсмент Престон Арсмент
$16 млн
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
1 /2
Doodle Сьогодні
25 січня. Йосип Сліпий. Цього дня (1965) Папа Римський Павло VI надав українцю титул кардинала та призначив священиком греко-католицької церкви Сант-Атанасіо, розміщеної у центрі Рима...
Історія дня - за хвилину
Ніна і Ніна
Чи схожа онука Ніни Матвієнко на бабусю?
Більше фото
Цитата дня

Моя імміграція в Україну була політичною, тому ці документи було практично неможливо отримати

Олексій Суханов Ведучий ток-шоу "Говорити Україна"
Олексій Суханов – громадянин України

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти