Тодоренко після зізнання про проблеми у шлюбі поїхала без Топалова та дитини до Мексики

Регіна Тодоренко вирішила відправитися у відпустку без сім'ї. Зараз телеведуча проводить час у Тулумі

Регіна Тодоренко відпочиває без сім'ї у Мексиці / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регіна не з тих зірок, хто рідко говорить про своє особисте життя. Тодоренко нещодавно поділилася одкровенням про шлюб із Владом Топаловим. Телеведуча зізналася, що пара була на межі розлучення, та їм вдалося зберегти стосунки.

Наразі Регіна вирішила провести час сама у Мексиці. Вона подякувала чоловікові за те, що має таку можливість.

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Вдячна за можливість полетіти на край світу без тривоги за сина. Ти чудовий чоловік і надійний батько. Я таких ще не зустрічала, – написала телеведуча.

Регіна Тодоренко пояснила, чому виїхала у відпустку без сім'ї / Фото: instagram.com/reginatodorenko

У коментарях дехто почав обговорювати, чому Регіна відпочиває без сім'ї. Тодоренко не стала ігнорувати запитання.

Тому що дуже хочу саме так провести час зараз

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, раніше у ЗМІ почали обговорювати, що Регіна Тодоренко та Влад Топалов стануть батьками вдруге. За інформацією інсайдерів, телеведуча планувала поділитися з усіма радісною новиною у березні цього року.