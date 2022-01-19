Регіна Тодоренко про розлучення з Владом Топаловим: "Як колись, вже не буде"

Телеведуча зізналась, що невдовзі після народження сина її стосунки з чоловіком змінилися. Пподружжя зіткнулося з серйозними проблемами

Регіона Тодоренко розповіла про кризу у шлюбі з Владом Топаловим. / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Поки усі гадають, чи справді у сім'ї Регіни Тодоренко та Влада Топалова відбудеться поповнення, зірка зізналась, що вона зі своїм коханим були на межі розлучення!

У Instagram Тодоренко пояснила, що вагітність раз і назавжди змінила її стосунки з Топаловим. Раптово у їхньому життя зникли веселість і безтурботність. І ведуча навіть почала сумніватися, чи були вони насправді готові до появи первістка.

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Перший рік життя втрьох нам, зізнаюся, було непросто. Виникає відчуття, що ти не належиш собі, що нестримних веселощів, як раніше, вже не буде, холод у стосунках і втеча з дому на роботу стає частою моделлю поведінки людей, які раніше любили одне одного, — зізналася Регіна.

Регіна Тодоренко з Владом Топаловим та сином Майклом / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Ведуча переконана, що молодим батькам важко і доволі часто вони не можуть впоратися з потоком нових емоцій і зрештою розлучаються.

Проте їй з Владом не довелося вдаватися до такого радикального способу вирішення проблеми. За словами Тодоренко, вона з чоловіком багато працювали над стосунками заради щасливого майбутнього й обговорювали усі негаразди, з якими вони зіткнулися під час сімейного життя. Саме завдяки цьому їм вдалося зберегти сім'ю.

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Ми пережили вже кілька криз і потихеньку підступаємо до п'ятиріччя наших стосунків. Страшно, але як цікаво. З тобою нудно не буває, — звернулась ведуча до чоловіка.

Регіна Тодоренко розповіла, як Влад Топалов допоміг їй впоратися с комплексами / Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

Коротко про сімейне життя Тодоренко і Топалова

Нагадаємо, у жовтні 2018 року парочка офіційно оформила свої стосунки. А вже у грудні того ж року у Регіни та Влада народився син Михайло, якого вони часто називають Майклом. За рік у них відбулася весільна церемонія в Італії.

До речі, раніше в інтерв'ю Тодоренко неодноразово говорила, що хоче стати багатодітною мамою.

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Нагадаємо, у листопаді 2021 року Регіна разом з чоловіком та сином вперше за довгий час з'явилася на світському заході.