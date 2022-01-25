Тодоренко после признания о проблемах в браке уехала без Топалова и ребенка в Мексику

Регина Тодоренко решила отправиться в отпуск без семьи. Сейчас телеведущая проводит время в Тулуме

Регина Тодоренко отдыхает без семьи в Мексике / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регина не из тех звезд, кто редко говорит о своей личной жизни. Тодоренко недавно поделилась откровением о браке с Владом Топаловым. Телеведущая призналась, что пара была на грани развода, но им удалось сохранить отношения.

Сейчас Регина решила провести время одна в Мексике. Она поблагодарила мужа за то, что у нее есть такая возможность.

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Благодарна за возможность улететь на край света без тревоги за сына. Ты потрясающий муж и надежный отец. Я таких еще не встречала, – написала телеведущая.

Регина Тодоренко объяснила, почему уехала в отпуск без семьи / Фото: instagram.com/reginatodorenko

В комментариях некоторые стали обсуждать, почему Регина отдыхает без семьи. Тодоренко не стала игнорировать вопрос.

Потому что очень хочу именно так провести время сейчас

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Напомним, ранее в СМИ начали обсуждать, что Регина Тодоренко и Влад Топалов станут родителями во второй раз. По информации инсайдеров, телеведущая планировала поделиться со всеми радостной новостью в марте этого года.