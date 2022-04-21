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До сліз: Леся Нікітюк, Даша Астаф'єва та інші зіркові жінки записали відео воїнам ЗСУ

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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21 квітня, 21:54
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Найвідоміші українські жінки подякували захисникам за все, що вони роблять для країни та співвітчизників
Селебретіс записали мотиваційне відео для наших бійців
Селебретіс записали мотиваційне відео для наших бійців / Фото: скриншот

Наші військові дають відсіч російським окупантам та захищають народ вже майже два місяці. І поки вони боряться на фронті, у тилу їх підтримують мільйони українців та весь світ.

Жінки з шоубізу вирішили звернутись до наших хоробрих воїнів та подякувати їм за захист та підтримати у цей непростий час.

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Маша Єфросиніна, Оля Полякова, Соня Плакидюк, Юлія Саніна, Леся Нікітюк, Даша Астаф'єва, Олена Кравець та Настя Каменських записали зворушливе та мотиваційне відео для кожного чоловіка, який щодня мужньо обороняє батьківщину, дітей та людей від цинічних рашистів.

Я знаю, що ти зараз там, в самому пеклі. Знаю, що всі ці дні війни захищаєш свою матір, дружину, дітей, землю. Я знаю, що попереду у тебе страшні бої, що ти втомився, що сам отримав поранення і вже побачив багато смерті. Але я хочу, щоб ти знав, твоя донька вчить для тебе віршик і малює малюнки, щоб зустрічати тебе в день перемоги. Твій син пишається тобою, та коли бачить як плаче твоя дружина, обіймає її і стає твоєю найкращою копією. Твоя матір молиться за тебе разом з усією Україною. Жінки з усього світу мріють познайомитись з тобою, якщо твоє серце не зайняте. Вся Україна працює в тилу, щоб ти відчував її підтримку. Дякую тобі!, – сказали зірки у відеозверненні.

Знаменитості пояснили, щовечора кожна українка лягає з думками про свого чоловіка та про всіх, хто боронить нас та нашу землю від найбільш варварського та знищувального нападу в світі. Кожна молиться за наших захисників та не дозволяє собі розкисати.

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Також зірки зазначили, що наші воїни – наша перемога і на них всі чекають вдома.

До слова, раніше ми писали про те, як бійці ЗСУ переспівали хіт Wellboy "Гуси".

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Цитата дня

Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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