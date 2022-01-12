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Пішла з життя видавець Vogue UA Олена Чернова

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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12 січня, 17:34
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12 січня стало відомо, що Олена Чернова померла. Вона була незмінним видавцем українського Vogue
Видавця Vogue UA Олени Чернової не стало через хворобу.
Видавця Vogue UA Олени Чернової не стало через хворобу. / Фото: пресслужба

Олена Чернова раптово пішла з життя через хворобу. Про смерть видавця повідомили на сайті холдингу "Медіа Група Україна".

Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким Олени Чернової. Вона була дивовижною, глибокою, мудрою людиною та видатним професіоналом, – зазначив СЕО "Медіа Групи України" Євгеній Бондаренко.

За словами Бондаренка, Олена зробила дуже багато знакових для української медіа-індустрії проєктів, і найважливішим та улюбленим для неї був Vogue UA.

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Олена Чернова створила та наповнила своєю творчою енергією цей проєкт, і ми їй щиро вдячні за все. Ми, "Медіа Група Україна", зробимо все, що від нас залежить, щоб надати допомогу та підтримку сім'ї Олени. Сумуємо та пам'ятаємо, – додав Євгеній.

Водночас головний редактор Vogue UA Пилип Власов наголосив, для команди Vogue UA Олена була винятковим наставником та другом.

Вона не знала жодних перешкод на шляху до успіху, була відкрита до найнеймовірніших ідей та проєктів, була здатна надихнути на, здавалося б, недосяжне. Завдяки її грамотному менеджменту українське видання Vogue стало одним з найяскравіших і прогресивних у міжнародній сім'ї Vogue, – заявив Власов.

"Медіа Група Україна" висловлює співчуття рідним, близьким та колегам Олени.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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