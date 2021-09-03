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Віталій Кличко заявив, що дочка його брата і Хайден Панеттьєрі не живе з батьками

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"
3 вересня, 14:18
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Мер Києва зізнався, що його племінниця зараз проживає разом з бабусею по батьківській лінії. Зазначимо, що Володимир Кличко і Хайден Паннетьєрі розлучилися в 2018 році
Дочка Володимира Кличка і Хайден Паннетьєрі не живе з батьками
Дочка Володимира Кличка і Хайден Паннетьєрі не живе з батьками / Фото: Колаж: Сьогодні

Знаменитий боксер Володимир Кличко рідко ділиться подробицями особистого життя. З актрисою Хайден Паннетьєрі він зустрічався з 2009 року, потім пара побралася. Їхня дочка, Кайя Євдокія, народилася в 2014 році, в 2018-му пара розпалася.

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Тоді низка як українських, так і зарубіжних ЗМІ писала про те, що в Паннетьєрі була затяжна депресія після пологів, також ходили чутки, що актриса пристрастилася до алкоголю. Дочку вона залишила на виховання батькові. Однак, як зізнався мер Києва і старший брат Володимира, Віталій Кличко, дівчинка зараз живе в Україні з бабусею. Про це він розповів програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

На питання журналістів про те, як часто він бачить племінницю, Віталій відповів, що "кілька разів на тиждень". За словами мера Києва, дівчинка живе з бабусею – матір'ю Володимира і Віталія.

А Володимир Кличко тим часом викладає в швейцарському університеті, а з недавніх пір ще й в Гарварді.

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Зазначимо, що Хайден Панеттьєрі рідко розповідає про дочку в соцмережах. Але іноді публікує фото Володимира – пара зберегла теплі стосунки після розставання, хоча спочатку в пресі писали про їхню сварку.

Дивіться повне інтерв'ю Віталія Кличка для програми "Зірковий шлях", яка виходить на телеканалі "Україна":

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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