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Володимир Остапчук один із перших у країні отримав третю дозу вакцини від COVID-19

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
3 листопада, 16:40
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Ведучий грандіозного шоу "Маска", яке виходить щосуботи о 21:00 на телеканалі "Україна", Володимир Остапчук отримав бустерну дозу вакцини від коронавірусу
Володимир Остапчук зробив третю дозу вакцини від коронавірусу
Володимир Остапчук зробив третю дозу вакцини від коронавірусу

В минулому році прямо напередодні весілля ведуxий каналу "Україна", який нещодавно здивував страхітливим образом, захворів на коронавірус. Тоді парі довелося перенести святкування. Володимир зізнавався, що хвороба протікала важко. Тому, коли з'явилася можливість вакцинуватися, він це зробив.

Цього літа Остапчук отримав дві дози вакцини китайського виробництва, а нещодавно ще й третю, причому іншого виробника – американського.

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По роботі я спілкуюся з такою кількістю людей, що готовий робити укол хоч щомісяця, аби не підхопити цей незрозумілий Delta штам, – пояснив Володимир Остапчук на своїй сторінці в Instagram і додав, що з жахом читає новини про кількість померлих від COVID-19 українців.

/ Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

В Ізраїлі та Америці вже вводять третю дозу вакцини, хоча в нашій країні подібна практика ще не настільки поширена. Тож Володимир Остапчук став одним із перших тричі вакцинованих громадян України.

Жодних побочок – ні слабкості, ні температури, навіть рука в місці уколу не хворіла. Очевидно, організм вже загартований попередніми вакцинами, а мозок пам'ятає, як я сильно перехворів рік тому – тому сміливо на курс вакцинації, – розповів ведущий гіпершоу "Маска".

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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