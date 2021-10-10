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Володимир Остапчук влаштував сюрприз в день народження своєї дружини Христини (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
10 жовтня, 12:15
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Ведучий разом із батьками Христини привітали її опівночі, коли іменинниця спокійно спала. А вранці на дівчину чекав ще один сюрприз
Володимир Остапчук показав, як привітав свою дружину Христину з днем народження
Володимир Остапчук показав, як привітав свою дружину Христину з днем народження / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Христина Остапчук написала своїм підписникам в Інстаграм, що Володимир, з яким вони купили власний будинок, таємно готував сюрприз.

З самого ранку він нібито поїхав у справах, а виявилося, що вибирав квіти для коханої. Ввечері вся сім'я відправила Христину спати, а опівночі на неї чекали подарунки.

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Кількома кадрами Володимир Остапчук поділився в сторіс.

Фото: instagram.com/stories/vova_ostapchuk

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Фото: instagram.com/stories/vova_ostapchuk

Фото: instagram.com/stories/kristygor

Фото: instagram.com/stories/kristygor

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Батьки подарували Христині Остапчук каблучку від відомого бренду. Вона зізналася, що давно мріяла про цю прикрасу.

Фото: instagram.com/stories/kristygor

Рано вранці Христину прийшли привітати музиканти. Вона танцювала під акомпанемент гітар і пила шампанське.

Фото: instagram.com/stories/vova_ostapchuk

До речі в Інстаграм Христина Остапчук опублікувала свою дитячу світлину. В описі до неї вона написала, що вдячна своїм батькам за життя, а Володимиру – за те, що він обрав її.

Нещодавно свій день народження відсвяткував і сам Володимир Остапчук. Христина влаштувала для коханого вечірку, про яку шоумен мріяв все життя. Детальніше – в цьому матеріалі.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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