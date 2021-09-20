Телеведуча Наташа Влащенко презентувала новий роман "Вічне повторення" (репортаж)

Телеведуча презентувала останній роман трилогії про журналістку Мар’яну Морозову. Ми відвідали дійство та розповімо, як відреагували на "Вічне повторення" гості та хто з селеб і політиків був присутній. І чому книга – must read у ХХІ столітті!

Вибуховий бестселер: як пройшла презентація роману “Вічне повторення” Наташі Влащенко / Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Як пройшла презентація книги "Вічне повторення"?

Наташа Влащенко спершу розповіла про проблему, яка змотивувала написати трилогію. І чому головною героїнею обрала журналістку Мар’яну Морозову, яка живе в сучасних реаліях.

У нас багато талановитих літераторів та режисерів, але мало представлено творів, де головний герой – сучасна людина. Він конче потрібен українському суспільству! Бо з 2014 року скільки всього відбулося, тож нам треба осмислити хто ми, де ми живемо і де наше місце, – зауважила Наташа Влащенко.

Презентація книги "Вічне повторення" Наташі Влащенко / Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Реклама

До слова, Мар’яна Морозова – це не автобіографічний образ Наташі Влащенко чи конкретного українського журналіста. Більшість людей після прочитання трилогії шукають подібність і порівнюють себе з головною героїнею.

Авторка також розповіла основний меседж книги, яким аргументувала фразу "Вибуховий бестселер" на фотостенді.

Презентація книги "Вічне повторення" Наташі Влащенко / Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Ми живемо у світі, де люди женуться за тим, що не має значення. І водночас нехтують важливим: екологією, своїм здоров’ям чи почуттями рідних. Мені хотілося зрозуміти, а що залишилося, окрім грошей, які вважають категорією, яка найбільше об’єднує в світі? А також, чи існує любов, благородство, та як ми змінюємося на фоні цього. Це й був мотив для написання "Вічне повторення", – зазначила Наташа Влащенко.

Реклама

Презентація книги "Вічне повторення" Наташі Влащенко / Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Авторка в книзі написала про важливі для ХХІ століття теми через призму популярних історій з інтернету.

Інтернет переповнений конспірологічними історіями. Я їх взяла за основу, як інструментарій. І за допомогою них розповіла про важливе, – зауважила Наташа Влащенко.

Але авторка має рекомендації для людей, які планують прочитати "Вічне повторення" та попередні романи з трилогії.

Моя трилогія не обійшлася без численних пародій та сарказму. Я не раджу читачам сприймати все серйозно, бо це моя спроба осмислити іронічно події, які відбуваються в журналістиці, політиці та роботі спецслужб, – сказала вона.

Хто прийшов на презентацію "Вічного повторення"?

Реклама

Серед почесних гостей Наташі Влащенко був видавець книги "Вічне повторення" Олег Федоров, який сидів поруч з авторкою під час презентації. Також Олена Рихальська, Олексій Устенко, Марина Кінах, Андрій Лозовий, Сергій Шахов, Юрій Сугак, Оксана Продан та інші. І вони відверто коментували не лише "Вічне повторення", а й творчість авторки загалом.

Презентація книги "Вічне повторення" Наташі Влащенко / Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Люди, які прочитала книгу, реагували оплесками та словами подяки. Гості, які не встигли ознайомитися з романом, надихнулися коментарями на презентації та одразу придбали його, щоб дізнатися, чим завершилася трилогія.

Першою, хто купив її, була Марина Кінах. Інші гості презентації теж не стрималися, тож додаткові книги не встигали доносити. Дехто купував одразу трилогію.

Марина Кінах придбала книгу "Вічне повторення" на презентації / Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

І, звісно, не обійшлося без автографа Наташі Влащенко для найвідданіших шанувальників її творчості.

Презентація книги "Вічне повторення" Наташі Влащенко / Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Який був фідбек читачів "Вічного повторення"?

Презентацію особливою зробили коментарі гостей, які ознайомилися з романом. І водночас надихнули інших своїм фідбеком прочитати "Вічне повторення".

Сюжет про сучасне буття цікавий та захопливий. Це один із аргументів, чому книга варта того, щоб її видати, – зауважив видавець Олег Федоров.

Я книгу куплю, але одразу читати її не буду. Хочу відтягнути задоволення, бо знаю, що мені точно сподобається, – сказав Андрій Лозовий.

Андрій Лозовий відвідав презентацію книги "Вічне повторення" / Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Не обійшлося без квітів та слів подяки за написаний роман. Тож до початку презентації в залі був квітковий шоу-рум, а персонал не встигав приносити вази.

Шанувальники творчості Наташі Влащенко приходили з квітами / Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

А що надихає Наташу Влащенко писати книги?

Відгуки гостей після прочитання книги говорити про те, що "Вибуховий бестселер" – це синонім "Вічного повторення". Було цікаво, у чому секрет творчості.

Авторка нам зізналася, що на написання роману вплинув її емоційний стан після прямих ефірів, які тривають годинами.

Хочете дізнатися таємницю моєї творчості? Після ефіру "Народ проти" мене "несе". Я на емоціях і не можу заснути щонайменше до 3 години ночі, тож пишу та спрямовую свій адреналін в текст, – зізналася Наташа Влащенко.

Презентація книги "Вічне повторення" Наташі Влащенко / Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Попри позитивні відгуки читачів щодо "Вічного повторення" – це крапка в трилогії про журналістку Мар’яну Морозову. Але Наташа Влащенко працює одразу над трьома новими детективами.

Словом, готова знову здивувати та шокувати читачів. Один із задуманих творів про журналістику, де авторка чесно розповість про найважливіше у професії за останні 20 років. Буде відверто, тож вона передбачає різні реакції аудиторії.

Я писатиму чесно, тому багатьом це не сподобається, – зауважила Наташа Влащенко.

Дізнайтеся також чому Порошенко більше не стане президентом: новий фрагмент книги Мендель.