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Я можу сказати, що я закоханий: Позитив — відверто про стосунки з Мішель Андраде

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
16 липня, 08:05
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Співак захоплюється своєю колегою і називає дуже талановитою, красивою і сексуальною дівчиною. Але про романтичні стосунки з нею нічого не говорить
Позитив розповів про стосунки з Мішель Андраде
Позитив розповів про стосунки з Мішель Андраде / Фото: скриншот

Співак і колишній учасник групи "Время и Стекло" Олексій Завгородній, відомий як Позитив, розповів, які у нього стосунки зі співачкою Мішель Андраде. Про це він розповів в інтерв'ю Слави Дьоміна на Yotube-каналі.

Під час запису відео Олексій захоплювався своєю колегою Мішель Андраде, сказавши, що вона дуже талановита, красива і сексуальна дівчина. Але на питання Слави про те, що вони обидва вільні і могли б бути разом, Позитив відповів так:

Я не знаю. Ні. Мішель – дуже красива жінка, сексуальна. Я не знаю чому, але я ставлюся до неї як до сестри. Я можу сказати, що я закоханий в Мішель, як в артиста і людину, але навряд чи у нас щось вийде.

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У січні поточного року стало відомо, що Позитив розлучається зі своєю дружиною Анною Андрійчук-Завгородньою. Після цього артисту стали приписувати роман і з його партнеркою по танцях Юлією Сахневич, і з Мішель Андраде.

Анна Андрійчук назвала причину розлучення з Позитивом
Анна Андрійчук назвала причину розлучення з Позитивом / Фото: instagram.com/annchuk/, instagram.com/positiff

Відзначимо, що Мішель і Позитив стали ведучими першого випуск нового сезону "Орла і решки", що, ймовірно, могло їх зблизити. Однак багато шанувальників також припускають, що артисти просто друзі, а їх роман – всього лише домисли.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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