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Юзик з "Кварталу 95" переїде в двоповерховий особняк за 400 тис. доларів – дивіться фото

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
22 липня, 15:17
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Актор "95 Кварталу" і народний депутат Верховної Ради від партії "Слуга народу" володіє розкішним двоповерховим особняком під Борисполем. Як він виглядає – журналісти дізналися
Юрій Корявченков купив будинок під Борисполем
Юрій Корявченков купив будинок під Борисполем / Фото: Скріншот з YouTube, instagram.com/sluganarodu.koriavchenkov.33

Юрій Корявченков, відомий як Юзик, який раніше показав доходи й витрати за рік депутатства, зовсім скоро може в'їхати у новий будинок, який знаходиться в селі Проців. Двоповерховий особняк розташований на просторій ділянці, площа якої становить 18 соток. При цьому, згідно з декларацією, земля належить дружині Юрія Корявченкова, Тетяні.

Будинок Юзика показали в програмі "Викриття". Будівництво особняка вже на завершальній стадії, залишилося лише завершити ремонтні роботи всередині й зовні.

Двоповерховий особняк Юзика
Двоповерховий особняк Юзика / Фото: YouTube / Новини LIVE

Нерухомість на 360 квадратних метрів фігурує як "садовий будинок", а насправді на локації є солідний котедж, навколо якого ростуть величезні сосни.

Будинок Юзика під Борисполем
Будинок Юзика під Борисполем / Фото: YouTube / Новини LIVE

Народний депутат від "Слуги народу", ймовірно, придбав особняк за ціну близько 400 тисяч доларів (близько 10,9 мільйона гривень). Принаймні, повідомляють журналісти, саме за таку ціну можна знайти будинок з подібною площею в селі Проців на сайтах з продажу нерухомості.

Будинок Юрія Корявченкова в селі Проців
Будинок Юрія Корявченкова в селі Проців / Фото: YouTube / Новини LIVE

В тренді

До будинку Юзика веде відремонтована дорога зі свіжими розмітками та пофарбованими бордюрами.

До речі, нещодавно його колега Олена Кравець поміняла квартиру в багатоповерхівці на приватний котедж на Осокорках.

Дивіться, які зірки живуть по сусідству:

Раніше в Мережі з'явилися фото шикарного особняка, який Леонардо Ді Капріо подарував своїй мамі.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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