Юзик з "Кварталу 95" переїде в двоповерховий особняк за 400 тис. доларів – дивіться фото

Юрій Корявченков, відомий як Юзик, який раніше показав доходи й витрати за рік депутатства, зовсім скоро може в'їхати у новий будинок, який знаходиться в селі Проців. Двоповерховий особняк розташований на просторій ділянці, площа якої становить 18 соток. При цьому, згідно з декларацією, земля належить дружині Юрія Корявченкова, Тетяні.
Будинок Юзика показали в програмі "Викриття". Будівництво особняка вже на завершальній стадії, залишилося лише завершити ремонтні роботи всередині й зовні.
Нерухомість на 360 квадратних метрів фігурує як "садовий будинок", а насправді на локації є солідний котедж, навколо якого ростуть величезні сосни.
Народний депутат від "Слуги народу", ймовірно, придбав особняк за ціну близько 400 тисяч доларів (близько 10,9 мільйона гривень). Принаймні, повідомляють журналісти, саме за таку ціну можна знайти будинок з подібною площею в селі Проців на сайтах з продажу нерухомості.
До будинку Юзика веде відремонтована дорога зі свіжими розмітками та пофарбованими бордюрами.
До речі, нещодавно його колега Олена Кравець поміняла квартиру в багатоповерхівці на приватний котедж на Осокорках.
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