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"Засудити на 10 років": Ірина Білик про організаторів концертів російських артистів в Україні

Рома Семикін Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні
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28 червня, 21:26
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Співачка відверто висловилася про закон, який забороняє російську музику. Та поділилася думкою стосовно візитів до України артистів з РФ
Ірина Білик висловилася про концерти російських виконавців в Україні
Ірина Білик висловилася про концерти російських виконавців в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Не мати нічого спільного з РФ – закликають чи не всі знаменитості українського шоу-бізнесу. Після повномасштабного вторгнення агресора до нашої країни почути на вулиці чи у ресторані пісню, наприклад, Кіркорова – унікальний випадок. А зараз це майже неможливо (чи за великі гроші через штраф). Нещодавно Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який забороняє російську музику. А також пісні, які були створені громадянами країни агресора. Свою думку з цього приводу "Сьогодні" висловив продюсер та режисер Олег Боднарчук.

Прима нашої естради Ірина Білик також не стала мовчати. В ефірі програми Ранок з Україною на каналі "Україна" співачка обурилась, що бачила афіші з Моргенштерном. І згадала, як їй було прикро за колег, які на корпоративах отримували значно менші гонорари за російських "зірок".

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Я знаю друзів, які запрошували на свої дні народження, ну знайомих, скажемо так, російських виконавців. І платили їм в 10 разів більше, ніж, можливо, запрошуючи українського виконавця. Ви знаєте, можливо, такі люди і прискорили те, що з нами зараз відбувається, – зізналась Ірина Білик.

У прямому ефірі співачка припустила, що закон треба було зробити і проти тих людей, які запрошували навіть до себе додому таких музикантів. Аншлаги російських артистів Ірина Білик пояснила великодушністю та гостинністю українців. Але провина, впевнена народна улюблениця, лежить насамперед на організаторах.

Потрібно було починати з організаторів цих концертів. Викликати їх, і просто ще їм зробити закон, за яким ще їх можна було б на 10 років засудити, – запропонувала Ірина Білик.

Ірина Білик закликала українців не повторювати більше таких помилок. Щодо російських артистів, які підтримують Україну (Максим Галкін, Андрій Макаревич), то виконавиця хіта "Так просто" немає нічого проти них. В ефірі Білик припустила, що вони можуть приїздити як туристи чи до когось у гості. Але на великій сцені місце тільки для українських виконавців.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як Ірина Білик розказала Музею "Голоси мирних", що залишилося в її будинку після окупації.

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Рома Семикін
Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні

У ЗМІ від 2015 року. Працював журналістом, редактором, лінійним продюсером на розважально-інформаційних телевізійних проєктах (переважно ранкових шоу). З шоу-бізнесом вже давно на «ти». З місця подій висвітлював «Євробачення», Одеський міжнародний кінофестиваль, концерти найпопулярніших виконавців, музичні фестивалі, тощо. Сотні інтерв’ю з українськими та світовими знаменитостями. Чого вже там, брав коментар у Періс Гілтон :) Тож в планах - інтерв’ю з її подружкою, Брітні Спірс. Ще б пак, п'ятий студійний альбом поп-принцеси «Blackout» надихає на найкрутіші ідеї. В команді «Сьогодні» від 2022 року.

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