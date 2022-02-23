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Зірка серіалу "Водна поліція" Міла Римар сама платила за чоловіків: "Брат мене завжди вчив"

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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23 лютого, 15:56
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Актриса серіалу "Водна поліція" на телеканалі "Україна" Міла Римар розповіла, чому робила дорогі подарунки чоловікам, розраховувалася за них у ресторанах, і завдяки чому змінилося її ставлення до себе.
Міла Римар розповіла, чому завжди сама платила за чоловіків
Міла Римар розповіла, чому завжди сама платила за чоловіків / Фото: пресслужба

Яскрава та ефектна акторка Міла Римар підкорила всіх уже під час кастингу. Щойно вона з'явилася у кадрі, творці серіалу "Водна поліція" одразу зрозуміли, що саме її вони шукали на роль оперативника Ольги Юзефович.

Але зірка серіалу відверто зізналася, що у реальному житті довгий час не приймала свою жіночність. Мало того, не дозволяла хлопцям платити за себе.

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Брат мене завжди вчив: "Ти ніколи не повинна йти до ресторану, якщо в тебе немає грошей. Ти завжди маєш платити сама за себе". А я вирішила, що треба бути ще кращим, тому тихенько йшла до офіціанта чи барної стійки і розраховувалася, – розповіла Міла Римар в інтерв'ю для каналу "Україна". – Робила дорогі подарунки чоловікам, могла вирішувати деякі їхні проблеми, запитувала: "Чим я можу тобі допомогти?" Але ніколи не чула це питання у свій бік. Загалом нічого жіночого…

Міла Римар
Міла Римар / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

За словами актриси, вона не розуміла на той період часу, чому чоловіки не дбали про неї як дівчину.

Тільки зараз я усвідомила, що чоловік поряд зі мною ставав "жінкою", бо я брала на себе його чоловічу роль, – розповіла акторка серіалу "Водна поліція". – Але коли я перестала підлаштовуватися, бути доброю та зручною, все почало змінюватись на мою користь. Хоча раніше мені здавалося, що бути зручною у стосунках це важливо.

Мила Римар почала прислухатися до своїх бажань і задовольняти їх насамперед. За словами зірки серіалу, у стосунках насамперед потрібно спілкуватися, не боятися казати правду. А також поважати думку партнера, не переробляти та не засуджувати його. Усе це робота, вважає актриса, але вона того варте.

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Дивіться з понеділка по четвер о 17.00 серіал "Водна поліція" на каналі "Україна".

Раніше ми писали, що на НЛО.ТВ стартує нове розважальне шоу .

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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