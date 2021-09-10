"Вагітний" репер Lil Nas X повторив легендарний лук Елтона Джона в пір'ї (фото)

Lil Nas X, після новини про вагітність, не перестає дивувати публіку. Ймовірно, його музою і натхненником є британський співак Елтон Джон. Один з його образів молодий виконавець вирішив приміряти на себе.
В Instagram-профілі Lil Nas X опублікував серію фото, на яких він зображений у строкатому костюмі з пір'я і срібній шапочці – саме в такому луці король епатажу сер Елтон Джон багато років тому виконав пісню Crocodile Rock на Muppet Show.
Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:
Ось, як виглядав у цьому костюмі Елтон Джон:
Нещодавно реп-виконавець Lil Nas X знявся у "вагітній" фотосесії в рамках піар-кампанії свого першого альбому Montero.
Реліз альбому запланований на 17 вересня 2021 року, а поки в Мережі бісяться від фотографій 22-річного Монтеро Ламара Хілла (справжнє ім'я Lil Nas X).
Що зірки зараз постять у Instagram – дивіться в сюжеті:
Ще новини на тему: