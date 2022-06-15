Бред Пітт зізнався у коханні колишній нареченій Гвінет Пелтроу

Секс-символ Бред Пітт може похвалитися романами із найкрасивішими жінками у Голлівуді. І якщо з Анджеліною Джолі актор досі судиться через опіку над дітьми, то з іншими екс-коханими у Пітта дружні стосунки.
Так, нещодавно Пітт поспілкувався зі своєю колишньою нареченою Гвінет Пелтроу у її блозі Paltrow's Goop. Під час бесіди акторська парочка заговорила про почуття один одного.
Гвінет згадала, що її покійний батько Брюс схвалював стосунки доньки з Піттом, але, на жаль, до шлюбу так і не дійшло.
Я нарешті знайшла Бреда, за якого мала вийти заміж. Мені знадобилося лише 20 років, – пожартувала Пелтроу, натякаючи на свого чоловіка, режисера Бреда Фелчака.
Екс-бойфренд тільки порадувався за щастя акторки та зізнався, що вона йому дуже близька.
Це чудово, що ти тепер друг. І я люблю тебе, – сказав Бред Пітт Пелтроу.
Гвінет відповіла актору взаємністю і теж сказала, що любить його.
Нагадаємо, що роман Бреда Пітта та Гвінет Пелтроу розпочався у 1994 році під час зйомок фільму "Сім". Через два роки пара заявила про заручини і весь Голлівуд завмер, чекаючи пишної урочистості. Проте весілля так і не відбулося – 1997 року Бред і Гвінет оголосили про розлучення. Пізніше акторка зізналася, що не була готова до шлюбу.
Раніше ми розповідали, що Анджеліна Джолі вирішила підставити Бреда Пітта.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"