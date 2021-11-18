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Бредлі Купер вперше заговорив про "роман" з Леді Гагою: Вона неймовірно харизматична жінка

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
18 листопада, 15:12
В закладинки
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Прихильники неодноразово приписували співачці роль розлучниці після фільму "Зірка народилась". Мовляв, саме вона зруйнувала стосунки актора із моделлю Іриною Шейк
Бредлі Купер вперше прокоментував чутки про роман з Леді Гагою
Бредлі Купер вперше прокоментував чутки про роман з Леді Гагою / Фото: Колаж: Сьогодні

У 2018 році на екрани вийшов режисерський дебют Бредлі Купера "Зірка народилася". У цьому фільмі актор зіграв разом із Леді Гагою. Між артистами була така хімія, що публіка одразу почали приписувати знаменитостям роман.

Ба більше, ситуація загострилася після церемонії вручення премії "Оскар", де Купер та Гага разом виконали трек про кохання Shallow, який став саундтреком до фільму. Зірки сиділи за роялем щока до щоки.

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Бредлі Купер, Ірина Шейк та Леді Гага.
Бредлі Купер, Ірина Шейк та Леді Гага. / Фото: Instagram

Тоді між знаменитостями так і летіли романтичні іскри, а пікантності ситуації додавало те, що в залі була присутня і дружина Бредлі — Ірина Шейк, яка сиділа у першому ряду і намагалася залишатися незворушною. Втім, вже через кілька тижнів після вручення премій актор і модель розлучилися.

Хоч і пара не називала причину розриву, але публіка сама її знайшла. Звичайно у цьому звинуватили Леді Гагу, хоча співачка заперечувала зв'язок з Купером.

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Дивіться відео Lady Gaga, Bradley Cooper – Shallow:


І ось майже через три роки про подію вирішив розповісти сам Бредлі Купер. Він пояснив, чому номер з Гагою наробив стільки шуму. За його словами, це все лише акторська гра.

Наші герої закохуються один в одного у фільмі. Це той самий поворотний момент, який трапляється з ними під час виступу перед тисячами людей. Було б дивно, якби ми обидва просто сиділи на стільцях обличчям до публіки, – розповів він виданню The Hollywood Reporter.

Також актор не забув похвалити колишню колегу. Він зізнався, що Гага має неймовірну внутрішню енергетику, якій складно протистояти.

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Вона страшенно харизматична та красива. Коли я зустрів її, подумав: "Якщо я зможу використати це, буде здорово… Головне — не напортачити", – зізнався Купер.

Відзначимо, зараз Леді Гага підкорює кінематограф. Вона знялася у фільмі Рідлі Скотта "Будинок Гуччі", який ще під час зйомок привернув увагу всіх фанів моди.

Адам Драйвер і Леді Гага на постерах фільму "Будинок Гуччі"
Адам Драйвер і Леді Гага на постерах фільму "Будинок Гуччі" / Фото: mgm.com

Купер також не зупиняється на досягнутому. Він знімається в кіно як актор і працює над новим режисерським проєктом. Із Іриною Шейк він зберіг чудові стосунки після розриву: їх досі періодично бачать на спільних прогулянках.

Ірина Шейк та Бредлі Купер часто потрапляють до об'єктиву папараці.
Ірина Шейк та Бредлі Купер часто потрапляють до об'єктиву папараці. / Фото: Instagram

До речі, папараці часто ловлять знаменитостей на таких прогулянках і їхні фото завжди виходять реалістичними та природніми. Розповідаємо, у чому секрет таких знімків.

Коротко про Бредлі та Шейк

Стосунки між 46-річним актором та 35-річною моделю почалися у 2015 році. Через два роки вони вперше стали батьками – народилась донька Лея.

/ Фото: Getty Images

Раніше модель заявила, що не має наміру обговорювати стосунки з колишнім. Втім, про Бредлі як про батька своєї дочки, Ірина говорить охоче і називає його чудовим татом.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

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