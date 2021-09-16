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Бузова похвалилася подарунком від таємного шанувальника і нарвалася на хейт: Марна трата грошей

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
16 вересня, 07:31
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Ольга Бузова активний користувач Instagram і відразу ж ділиться новинами про своє життя. Днями телеведучій подарували величезний букет з червоних троянд
Таємний шанувальник подарував Ользі Бузової розкішний букет троянд
Таємний шанувальник подарував Ользі Бузової розкішний букет троянд / Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова, чий образ недавно захейтили в Мережі , не розкрила, від кого отримала подарунок, і зробила вигляд, що не знає імені відправника. Шанувальник не залишив навіть ніякої записки , не бажаючи видавати себе. Але в Instagram букет вона не могла не запостити.

Той випадок, коли нічний дзвінок у двері виявився приємним. Чи любите ви квіти так, як люблю їх я? – підписала знімок телеведуча.

Ольга Бузова похвалилася букетом троянд від таємного шанувальника
Ольга Бузова похвалилася букетом троянд від таємного шанувальника / Фото: instagram.com/buzova86

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У коментарях багато хто не оцінив такий букет. У Мережі вважають, що телеведуча сама собі замовила квіти.

  • "Сама собі замовила"
  • "Знову собі букетик прикупила"
  • "Марнотратство"

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Нагадаємо, про особисте життя Ольги Бузової після розставання з блогером Давой нічого невідомо . Блогер і телеведуча були у тривалих стосунках і навіть зіграли весілля на Мальдівах, але на початку цього року пара зі скандалом розійшлася.

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Інші новини про співачку:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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