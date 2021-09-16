Бузова похвалилася подарунком від таємного шанувальника і нарвалася на хейт: Марна трата грошей

Ольга Бузова, чий образ недавно захейтили в Мережі , не розкрила, від кого отримала подарунок, і зробила вигляд, що не знає імені відправника. Шанувальник не залишив навіть ніякої записки , не бажаючи видавати себе. Але в Instagram букет вона не могла не запостити.
Той випадок, коли нічний дзвінок у двері виявився приємним. Чи любите ви квіти так, як люблю їх я? – підписала знімок телеведуча.
У коментарях багато хто не оцінив такий букет. У Мережі вважають, що телеведуча сама собі замовила квіти.
- "Сама собі замовила"
- "Знову собі букетик прикупила"
- "Марнотратство"
Нагадаємо, про особисте життя Ольги Бузової після розставання з блогером Давой нічого невідомо . Блогер і телеведуча були у тривалих стосунках і навіть зіграли весілля на Мальдівах, але на початку цього року пара зі скандалом розійшлася.
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