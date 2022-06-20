Джаред Лето наразив себе на смертельну небезпеку у відпустці. Все через улюблене хобі (фото)

50-річна голлівудська зірка відпочиває на півдні Франції. Всюдисущим папараці вдалося підловити оскароносного Джареда. Побачене шокувало шанувальників

Джаред Лето ризикував життям на відпочинку у Європі

Календарне літо в самому розпалі. Тож не дивно, що більшість зарубіжних зірок спакували валізи та полетіли у відпустку. Голлівудський актор та фронтмен рок-гурту "Thirty Seconds to Mars", Джаред Лето, віддав перевагу півдню Франції.

До речі, секс-символ не забуває і про Україну. На другий день повномасштабного вторгнення РФ в нашу країну, рокер підтримав українців. Лето попросив нас бути уважними та берегти себе.



Але про себе Джаред, вочевидь, забув. Після запливу в Середземному морі зірка фільму "Загін самогубців" поліз підкорювати прибережну скелю. І все це без жодного страхувального ременя чи мотузки. Першими фотографії подивилися читачі британського таблоїда "Daily Mail".

Реклама

Джаред Лето без страховки / Фото: The Daily Mail

Після побаченого жахнувся не тільки кіноагент Лето, але й шанувальники. Ще б пак! У 2020 році голлівудська зірка ледь не загинув під час сходження на гору у штаті Невада . Скелелазіння – одне з найулюбленіших хобі Джареда. Займатися підкоренням висоти він почав у 2016-му. І не здає обертів й по цей день.



На щастя, цей екстремальний відпочинок для Джареда видався без неприємностей. Побачивши фотографів, Лето не став затримуватися на скелі. Та зник з радарів папараці.

У житті Джаред Лето ще той екстремал / Фото: The Daily Mail

Реклама

Раніше ми розповідали як співачку-рашистку Лоліту Мілявську "рознесли" в Мережі через відпочинок у Туреччині.