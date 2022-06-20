Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Україна в ЄС 💪 Казахстан проти Кремля 🚨 Під обстрілами Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Джаред Лето наразив себе на смертельну небезпеку у відпустці. Все через улюблене хобі (фото)

Рома Семикін Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
20 червня, 18:11
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
50-річна голлівудська зірка відпочиває на півдні Франції. Всюдисущим папараці вдалося підловити оскароносного Джареда. Побачене шокувало шанувальників
Джаред Лето ризикував життям на відпочинку у Європі
Джаред Лето ризикував життям на відпочинку у Європі

Календарне літо в самому розпалі. Тож не дивно, що більшість зарубіжних зірок спакували валізи та полетіли у відпустку. Голлівудський актор та фронтмен рок-гурту "Thirty Seconds to Mars", Джаред Лето, віддав перевагу півдню Франції.

До речі, секс-символ не забуває і про Україну. На другий день повномасштабного вторгнення РФ в нашу країну, рокер підтримав українців. Лето попросив нас бути уважними та берегти себе.

Але про себе Джаред, вочевидь, забув. Після запливу в Середземному морі зірка фільму "Загін самогубців" поліз підкорювати прибережну скелю. І все це без жодного страхувального ременя чи мотузки. Першими фотографії подивилися читачі британського таблоїда "Daily Mail".

Реклама

Джаред Лето без страховки
Джаред Лето без страховки / Фото: The Daily Mail


Після побаченого жахнувся не тільки кіноагент Лето, але й шанувальники. Ще б пак! У 2020 році голлівудська зірка ледь не загинув під час сходження на гору у штаті Невада. Скелелазіння – одне з найулюбленіших хобі Джареда. Займатися підкоренням висоти він почав у 2016-му. І не здає обертів й по цей день.


На щастя, цей екстремальний відпочинок для Джареда видався без неприємностей. Побачивши фотографів, Лето не став затримуватися на скелі. Та зник з радарів папараці.

У житті Джаред Лето ще той екстремал
У житті Джаред Лето ще той екстремал / Фото: The Daily Mail

Реклама

Раніше ми розповідали як співачку-рашистку Лоліту Мілявську "рознесли" в Мережі через відпочинок у Туреччині.

Рома Семикін
Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні

У ЗМІ від 2015 року. Працював журналістом, редактором, лінійним продюсером на розважально-інформаційних телевізійних проєктах (переважно ранкових шоу). З шоу-бізнесом вже давно на «ти». З місця подій висвітлював «Євробачення», Одеський міжнародний кінофестиваль, концерти найпопулярніших виконавців, музичні фестивалі, тощо. Сотні інтерв’ю з українськими та світовими знаменитостями. Чого вже там, брав коментар у Періс Гілтон :) Тож в планах - інтерв’ю з її подружкою, Брітні Спірс. Ще б пак, п'ятий студійний альбом поп-принцеси «Blackout» надихає на найкрутіші ідеї. В команді «Сьогодні» від 2022 року.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
Hot News
Черговий удар по Києву!
Андрій Бєдняков

"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти