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Дженніфер Лопес зізналась, що її мама була жорстока: "Ми сильно посварились і я пішла з дому"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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18 червня, 10:36
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Артистка зізнається, що її мама – складна людина. Але такою її зробили життєві обставини
Дженніфер Лопес раніше часто сварилась з мамою Гваделупе Родрігес
Дженніфер Лопес раніше часто сварилась з мамою Гваделупе Родрігес / Фото: Pinterest

Зараз Дженніфр Лопес дякує своїй 76-річні мамі Гваделупе Родрігес за все, що та зробила для своїх дітей. Зірка зізнається, якби не мама, то вона б не досягла такого успіху.

Втім, такі теплі стосунки доньки з мамою були не завжди. У документальному фільмі "Половина" від Netflix Джей Ло розповіла, що раніше вони часто сварились та не могли знайти спільну мову. Хоч зараз зірка розуміє – мама старалась для неї та її сестер, щоб ті в майбутньому добре жили, повідомляє MARCA.

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Мама зробила те, що мала зробити, щоб вижити, і це зробило її сильною, але при цьому жорсткою. Вона вибила з мене всю дурницю, – пригадала Дженніфер.

Зараз у співачки з мамою теплі стосунки
Зараз у співачки з мамою теплі стосунки

Джей Ло також розповіла, що в них з мамою часто були конфлікти через навчання. Адже зірка з дитинства віддавала перевагу танцям.

Моя мама сказала: "Якщо ти збираєшся жити в цьому будинку, ти маєш здобути освіту". Якось уночі ми сильно посварилися, і я просто пішла з дому, – поділилась артистка.

Водночас мама Лопес зізнається, що не ідеальна мама. Але вона завжди наполягала на тому, щоб її доньки отримали освіту і ніколи ні від кого не залежали.

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Я не була ідеалою мамою. Але я можу сказати, що все, що я робила, я робила заради їхньої користі, – зауважила Гваделупе.

Мама співачки емігрувала разом з чоловіком Девідом Лопесом з Пуерто-Ріко в Бронкс, США. Там вони виховали трьох доньок – Лесі, Дженніфер та Лінду.

Батько Лопес працював програмістом, мати була домогосподаркою. Коли дівчата виросли, батьки розлучились.

Джей Ло з батьками/ з сестрами
Джей Ло з батьками/ з сестрами

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У мене завжди були найбільші очікування від них (доньок, – Ред.). Це було зроблено тільки для того, щоб показати їм, що вони можуть досягти більшого успіху. З Дженніфер мені було складно, правду кажучи. Ми багато бодалися, – розповіла про своє материнство Гваделупе.

Раніше ми писали про спільне хобі мами Дженніфер Лопес та Бена Аффлека. Гвадалупе захоплюється азартними іграми, як і актор. Якось жінка виграла у казино 2,4 мільйона доларів.

До слова, мама Джей Ло рада возз'єднанню дочки з Беном Аффлеком.

Гваделупі любила Бена. Їй було сумно, коли вони не змогли розібратися у своїх стосунках багато років тому. І вона дуже радіє, що вони знову разом, – розповідав інсайдер у одному з інтерв'ю.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Дженніфер Лопес та Бен Аффлек переїжджають до будинку мрії за 60 млн доларів.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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