Дженнифер Лопес призналась, что ее мама была жестокой: "Мы сильно поругались и я ушла из дома"

Артистка признается, что ее мама – сложный человек. Но такой ее сделали жизненные обстоятельства

Дженнифер Лопес раньше часто ссорилась с мамой Гваделупе Родригес / Фото: Pinterest

Сейчас Дженнифр Лопес благодарит свою 76-летнюю маму Гваделупе Родригес за все, что она сделала для своих детей. Звезда признается, если бы не мама, она бы не достигла такого успеха.

Но такие теплые отношения дочери с матерью были не всегда. В документальном фильме "Половина" от Netflix Джей Ло рассказала, что раньше они часто ссорились и не могли найти общий язык. Хотя сейчас звезда понимает – мама старалась для нее и ее сестер, чтобы те в будущем хорошо жили, сообщает MARCA .

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Мама сделала то, что должна была сделать, чтобы выжить, и это сделало ее сильной, но при этом жесткой. Она выбила из меня всю дурь, – вспомнила Дженнифер.

Сейчас у певицы с мамой теплые отношения / Фото: instagram.com/jloverg12

Джей Ло также рассказала, что у них с мамой часто были конфликты из-за учебы. Ведь звезда с детства предпочитала танцы.

Моя мама сказала: "Если ты собираешься жить в этом доме, ты должен получить образование". Однажды ночью мы сильно поругались, и я просто ушла из дома, – поделилась артистка.

В то же время, мама Лопес признается, что не идеальная мама. Но она всегда настаивала на том, чтобы ее дочери получили образование и никогда ни от кого не зависели.

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Я не была идеальной мамой. Но я могу сказать, что все, что я делала, я делала ради их пользы, – отметила Гваделупе.

Мама певицы эмигрировала вместе с мужем Дэвидом Лопесом из Пуэрто-Рико в Бронкс, США. Там они воспитали трех дочерей – Леси, Дженнифер и Линду.

Отец Лопес работал программистом, мама была домохозяйкой. Когда девушки выросли, родители развелись.

Джей Ло с родителями/ с сестрами

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У меня всегда были самые большие ожидания от них (дочек, – Ред.). Это было сделано только для того, чтобы показать им, что они могут добиться большего успеха. С Дженнифер мне было сложно, честно говоря. Мы много бодались, – рассказала о своем материнстве Гваделупе.

Раньше мы писали о совместное хобби мамы Дженнифер Лопес и Бена Аффлека . Гвадалупе увлекается азартными играми, как и актер. Однажды женщина выиграла в казино 2,4 миллиона долларов.

К слову, мама Джей Ло рада воссоединению дочери с Беном Аффлеком.

Гваделупе любила Бена. Ей было грустно, когда они не смогли разобраться в своих отношениях много лет назад. И она очень радуется, что они снова вместе, – рассказывал инсайдер в одном из интервью.

Напомним, недавно стало известно, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек переезжают в дом мечты за 60 млн долларов.