Ембер Герд психічно хвора? Психологиня розкрила діагнози колишньої Джонні Деппа

Фахівчиня каже, що люди з такими розладами спочатку здаються ідеальними, але потім стають небезпечними!

У Ембер Герд виявили два розлади особистості

Поки тривають скандальні судові процеси Джонні Деппа та Ембер Герд, судова психологиня Шеннон Каррі, яка присутня на засіданнях, виявила у акторки два розлади!

Експерт заявила, що Ембер страждає на прикордонні розлади особистості (ПРО), а також істеричні РО, повідомляє Daily Mail.

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Фахівчиня пояснила, що ці стани найчастіше спостерігається у людей, яким бракує уваги та у яких є емоційна нестабільність. На початку стосунків вони здаються дуже милими, проте потім можуть зруйнувати близькій людині життя.

За словами Шеннон, симптоми таких розладів можуть проявлятися через копіювання людей, зокрема повторення їхнього стилю. До речі, про останній момент заговорили у ЗМІ після того, коли публіка помітила, що Герд з'являється на засіданнях у такому ж самому стилі що і Депп.

Суд колишньої пари буде тривати 6 тижнів / Фото: Getty Images

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Каррі пояснила, що Ембер Герд надто перебільшила свій посттравматичний стресовий розлад після розриву з Джонні Деппом. Як додала психологиня, прикордонний розлад особистості у акторки виражався в страху бути покинутою – у таких випадках люди часто роблять відчайдушні кроки.

Окрім того, експертка додала, що люди з таким захворюванням дуже стежать за своєю зовнішністю. Адже за її допомогою вони постійно шукають поваги оточення.

Випадок Ембер психологиня назвала складним. Судячи з аналізу експертки, Герд здалася їй людиною, здатною вдарити по хворому місцю, і що вона може бути "дуже руйнівною".

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Зазначимо, раніше Джонні Депп розповідав у суді, що Ембер Герд погрожувала йому суїцидом.