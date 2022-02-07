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Ештон Кутчер не миє дітей і зраджує дружині: не найприємніші історії з актором, які обговорював увесь світ

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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7 лютого, 15:05
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Сьогодні відомий голлівудський актор відзначає день народження. Йому виповнюється 44 роки
У Ештона Кутчера сьогодні день народження
У Ештона Кутчера сьогодні день народження / Фото: Getty Images, instagram.com/aplusk

У день народження Ештона Кутчера ми вирішили поділитися з читачами скандальними історіями із життя голлівудського красеня.

Зараз Ештон Кутчер – зразковий чоловік та батько: разом із Милою Куніс вони виховують двох дітей. Але були в житті актора сторінки, через які його неодноразово критикували або робили головним героєм таблоїдів.

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Ештон Кутчер
Ештон Кутчер / Фото: https://www.1zoom.ru/

Актор кілька разів намагався накласти на себе руки

З біографії Ештона Кутчера відомо, що, будучи підлітком, він кілька разів хотів звести рахунки із життям. У Мережі є інформація, що однією з таких спроб став стрибок із балкона лікарні, але тоді від останнього кроку майбутню зірку врятував батько. Чому Ештон хотів накласти на себе руки? Не всі знають, але Ештон Кутчер – не єдина дитина у сім'ї. У нього є старша сестра на ім'я Тауша і брат-близнюк Майкл, що страждає на церебральний параліч і кардіоміопатію. Хлопцю ще у дитинстві пересадили серце. Вся сім'я дуже непросто переживала проблеми зі здоров'ям Майкла, але величезний стрес через брата-близнюка був у Ештона. Нестабільний емоційний стан багато в чому визначав вчинки майбутнього актора.

Ештон Кутчер покараний за крадіжку зі зломом

Багато хто не в курсі, що Ештон Катчер ледь не потрапив до в'язниці. Справа в тому, що незадовго до випуску з останнього класу Ештон проник у свою школу, де його спіймали на місці. Йому дали 3 роки умовно за злом та спробу крадіжки, а також 170 годин виправних робіт.

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Эштон Кутчер отримав 3 роки умовно
Эштон Кутчер отримав 3 роки умовно / Фото: https://www.1zoom.ru/

Демі Мур звинуватила актора у численних зрадах та відміні до групового сексу

До Міли Куніс, як ви пам'ятаєте, Ештон Кутчер був одружений з актрисою Демі Мур. І хоча їхні стосунки з боку здавались ідилією, насправді, у шлюбі було багато проблем. Про це Демі Мур розповіла у своїй автобіографічній книзі "Навиворіт". Так, на сторінках книги зірка зізналася, що молодий чоловік схилив її до групового сексу, а потім зрадив її з молодою дівчиною в їхньому спільному будинку. Причому це зрада повторилося знову. Дівчину звали Брітні Джонс. А згодом його іншою коханкою стала 22-річна Сара Ліль. Кутчер, до речі, тоді всі звинувачення у зраді заперечував. Але, за словами Мур, саме численні зради Кутчера, який був молодший за неї на 15 років, і стали причиною розлучення.

Демі Мур
Демі Мур / Фото: instagram.com/demimoore/

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Зважаючи на скандальність звинувачень, Ештон Кутчер у Twitter коментував ситуацію. Ні підтверджувати, ні спростовувати слова колишньої він не став, але натякнув, що це вже не має значення.

Я хотів натиснути на кнопку, щоб написати дуже уїдливий твіт, але потім глянув на своїх сина, дочку та дружину, і видалив його.

Ештон, Міла та "антисанітарний" скандал

Торік Міла Куніс та Ештон Кутчер потрапили до "брудний" скандал, причому у прямому значенні цього слова. Так, пара в одному з подкастів повідомила, що не щодня вони з чоловіком миють дітей. Мотивувала Міла Куніс це тим, що у її дитинстві не було гарячої води, тому вона не щодня приймала душ.

І коли в мене з'явилися діти, я також не мила їх щодня. Я не та мама, яка купала немовлят.

А Ештон зазначив:

Ось у чому справа: якщо ви бачите на них бруд, помийте їх.

Звичайно, після цих слів на пару посипалася критика. Їх критикували за антисанітарію та дивний підхід до батьківських обов'язків.

Пізніше пара жартувала над ситуацією в Мережі.

Ось такі історії з життя іменинника Ештона Кутчера зараз обговорюють у Мережі.

Також дивіться добірку найкращих комедій із Ештоном Катчером.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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