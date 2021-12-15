Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🐃 Хамство Гогілашвілі 🔥 Зашквар Ломаченка 🐸 Руслану звинуватили у корупції 💡 Велике оновлення мереж

Скандал з роляті

Пітт з колишньою

Гаррі хоче додому

Міс Всесвіт 2021

Шоу "Маска". Сезон 2

Листівка Кембриджів
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

"Це зруйнувало мій мозок": Біллі Айліш зізналася, що дивилася фільми для дорослих з 11 років

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
15 грудня, 17:40
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Виконавиця заявила, що порноіндустрія негативно впливає на суспільство і змушує нешанобливо ставитися до жінок і їхнього тіла.
Біллі Айліш зізналася, що дивилася багато жорсткого контенту для дорослих
Біллі Айліш зізналася, що дивилася багато жорсткого контенту для дорослих / Фото: instagram.com/billieeilish

19-річна Біллі Айліш, яка у вересні знялася у відвертій фотосесії для глянцю , на шоу Говарда Стерна зізналася, що почала дивитися фільми для дорослих у ранньому віці.

У 11 років у американської співачки вже був бойфренд, і вона хотіла зрозуміти, як він почувається. За словами Айліша, вона дивилася багато "жорсткого" контенту і тільки зараз зрозуміла, як сильно це вплинуло на неї.

Реклама

Як жінка, я вважаю, що порно – це ганьба! Щиро кажучи, я дивилася багато порно, – зізналася співачка. – Я думаю, що це дійсно зруйнувало мій мозок і я відчуваю себе спустошеним від того, що в моєму житті було так багато порно.

Виконавиця заявила, що саме велика кількість неприємного контенту викликала у неї проблеми із психічним здоров'ям, зокрема сонний параліч та нічні кошмари.

Біллі зізналася, що в якусь мить вона вже не могла дивитися нічого іншого, а контент без насильства перестав викликати в неї інтерес. Це вплинуло на сексуальне життя дівчини.

Перші кілька разів, коли я займалася сексом, я не цуралася поганих речей. Тому що я думала, що це те, що мене має приваблювати, – відверто сказала Айліш.

Лише з часом дівчина стала розуміти, який величезний вплив має порноіндустрія на суспільство. На її думку, у фільмах для дорослих відсутня повага до жінок, а також пропагується нереалістичне ставлення до тіла.

Реклама

Співачка заявила, що жодна жінка та її статеві органи не виглядають у реальності так, як це показують у подібних фільмах.

Крім того, Айліш зізналася, що наразі їй ще складно будувати стосунки. Біллі заявила, що поки не бачить себе в парі з будь-ким.

Більше новин про зірку:

Реклама

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
1/2
Прем'єра тижня
THE HARDKISS — Сестра
У кліпі знялася популярна акторка
⭐ Зіркові архіви ⭐
Впізнаєте Хайді Клум?
Must visit
Головні концерти грудня
Дозвілля для меломанів
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні?
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти