"Це зруйнувало мій мозок": Біллі Айліш зізналася, що дивилася фільми для дорослих з 11 років

19-річна Біллі Айліш, яка у вересні знялася у відвертій фотосесії для глянцю , на шоу Говарда Стерна зізналася, що почала дивитися фільми для дорослих у ранньому віці.
У 11 років у американської співачки вже був бойфренд, і вона хотіла зрозуміти, як він почувається. За словами Айліша, вона дивилася багато "жорсткого" контенту і тільки зараз зрозуміла, як сильно це вплинуло на неї.
Як жінка, я вважаю, що порно – це ганьба! Щиро кажучи, я дивилася багато порно, – зізналася співачка. – Я думаю, що це дійсно зруйнувало мій мозок і я відчуваю себе спустошеним від того, що в моєму житті було так багато порно.
Виконавиця заявила, що саме велика кількість неприємного контенту викликала у неї проблеми із психічним здоров'ям, зокрема сонний параліч та нічні кошмари.
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Біллі зізналася, що в якусь мить вона вже не могла дивитися нічого іншого, а контент без насильства перестав викликати в неї інтерес. Це вплинуло на сексуальне життя дівчини.
Перші кілька разів, коли я займалася сексом, я не цуралася поганих речей. Тому що я думала, що це те, що мене має приваблювати, – відверто сказала Айліш.
Лише з часом дівчина стала розуміти, який величезний вплив має порноіндустрія на суспільство. На її думку, у фільмах для дорослих відсутня повага до жінок, а також пропагується нереалістичне ставлення до тіла.
Співачка заявила, що жодна жінка та її статеві органи не виглядають у реальності так, як це показують у подібних фільмах.
Крім того, Айліш зізналася, що наразі їй ще складно будувати стосунки. Біллі заявила, що поки не бачить себе в парі з будь-ким.
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