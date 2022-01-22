Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🇺🇦 День Соборності України 🔔 Загроза війни з Росією Харків встоїть? Харків встоїть? 💥 Телефонні терористи

Помер Міт Лоуф

Дівчата Топалова

Сестри Брєжнєвої

Секрет Джей Ло

Сини в сукнях

Жінки Ван Дамма
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Це точно Наташа? Розповніла Королева стає все більше схожою на свою маму (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
22 січня, 20:37
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Співачка показала в Instagram пристрасні танці в компанії чоловіка та друзів у Майамі
Наташа Корольова приголомшила публіку своїм виглядом
Наташа Корольова приголомшила публіку своїм виглядом / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташа Корольова та Сергій Глушко не перестають епатувати публіку. Нещодавно Тарзан вразив фоловерів, знявшись в одних стрінгах, а тепер відзначилася його дружина.

Співачка прийшла на вечірку у повсякденному одязі та футболці з написом "Дружина вампіра". Наташа відмовилася від макіяжу і сміливо знімала себе та постила селфі в Instagram.

Реклама

Наташа Корольова з'явилася на вечірці без макіяжу
Наташа Корольова з'явилася на вечірці без макіяжу / Фото: instagram.com/koroleva__star

І якщо на цьому знімку з друзями та чоловіком Корольова виглядає добре, то на решті світлин та відео помітно, як артистка погладшала, а її щоки стали пухкими.

Як Наташа Корольова виглядає в житті без мейку
Як Наташа Корольова виглядає в житті без мейку / Фото: instagram.com/koroleva__star

Реклама

Наталя все більше стає схожою на свою маму. Це помітили і її підписники, які нещодавно під відео з Людмилою Поривай написали, що її донька незабаром виглядатиме так само.

Реклама

  • "Це Наташа через 30 років"
  • "Через 30? Через 20"
  • "Однозначно, також це зараз помітила"

Скріншот: instagram.com/koroleva__star

Нагадаємо, що мама Наташі Корольової живе у Майамі. Саме до неї в гості прилетіла зіркова дочка з коханим та друзями. Подруга артистки опублікувала у Instagram домашнє фото Корольової.

Як Наташа Корольова виглядає вдома
Як Наташа Корольова виглядає вдома / Фото: instagram.com/yuliarydler

Нещодавно у соцмережі обговорювали нову фотосесію Людмили Поривай, для якої вона одягла лосини.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Прем'єра тижня
Кавер DZIDZIO на хіт Скрябіна
YouTube stars
Найоплачуваніші YouTube-зірки (Forbes)
1
Mr. Beast (Джиммі Дональдсон) Mr. Beast (Джиммі Дональдсон)
$54 млн
2
Джейк Пол Джейк Пол
$45 млн
3
Markiplier Markiplier
$38 млн
4
Rhett and Link Rhett and Link
$30 млн
5
Unspeakable Unspeakable
$28,5 млн
6
Настя Настя
$28 млн
7
Райан Каджі Райан Каджі
$27 млн
8
Dude Perfect Dude Perfect
$20 млн
9
Логан Пол Логан Пол
$18 млн
10
Престон Арсмент Престон Арсмент
$16 млн
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
1 /2
Doodle Сьогодні
22 січня 1918. Михайло Грушевський. Голова Центральної Ради проголосив Україну незалежною, коли оприлюднив в Києві IV Універсал. Рік по тому цього ж дня УНР та ЗУНР об'єдналися в соборну державу…
Історія дня - за хвилину
Ніна і Ніна
Чи схожа онука Ніни Матвієнко на бабусю?
Більше фото
Цитата дня

Моя імміграція в Україну була політичною, тому ці документи було практично неможливо отримати

Олексій Суханов Ведучий ток-шоу "Говорити Україна"
Олексій Суханов – громадянин України

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти