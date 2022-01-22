Це точно Наташа? Розповніла Королева стає все більше схожою на свою маму (фото)

Наташа Корольова та Сергій Глушко не перестають епатувати публіку. Нещодавно Тарзан вразив фоловерів, знявшись в одних стрінгах, а тепер відзначилася його дружина.
Співачка прийшла на вечірку у повсякденному одязі та футболці з написом "Дружина вампіра". Наташа відмовилася від макіяжу і сміливо знімала себе та постила селфі в Instagram.
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І якщо на цьому знімку з друзями та чоловіком Корольова виглядає добре, то на решті світлин та відео помітно, як артистка погладшала, а її щоки стали пухкими.
Наталя все більше стає схожою на свою маму. Це помітили і її підписники, які нещодавно під відео з Людмилою Поривай написали, що її донька незабаром виглядатиме так само.
- "Це Наташа через 30 років"
- "Через 30? Через 20"
- "Однозначно, також це зараз помітила"
Нагадаємо, що мама Наташі Корольової живе у Майамі. Саме до неї в гості прилетіла зіркова дочка з коханим та друзями. Подруга артистки опублікувала у Instagram домашнє фото Корольової.
Нещодавно у соцмережі обговорювали нову фотосесію Людмили Поривай, для якої вона одягла лосини.