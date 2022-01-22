Це точно Наташа? Розповніла Королева стає все більше схожою на свою маму (фото)

Співачка показала в Instagram пристрасні танці в компанії чоловіка та друзів у Майамі

Наташа Корольова приголомшила публіку своїм виглядом / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташа Корольова та Сергій Глушко не перестають епатувати публіку. Нещодавно Тарзан вразив фоловерів, знявшись в одних стрінгах, а тепер відзначилася його дружина.

Співачка прийшла на вечірку у повсякденному одязі та футболці з написом "Дружина вампіра". Наташа відмовилася від макіяжу і сміливо знімала себе та постила селфі в Instagram.

Реклама

Наташа Корольова з'явилася на вечірці без макіяжу / Фото: instagram.com/koroleva__star

І якщо на цьому знімку з друзями та чоловіком Корольова виглядає добре, то на решті світлин та відео помітно, як артистка погладшала, а її щоки стали пухкими.

Як Наташа Корольова виглядає в житті без мейку / Фото: instagram.com/koroleva__star

Реклама

Наталя все більше стає схожою на свою маму. Це помітили і її підписники, які нещодавно під відео з Людмилою Поривай написали, що її донька незабаром виглядатиме так само.

Реклама

"Це Наташа через 30 років"

"Через 30? Через 20"

"Однозначно, також це зараз помітила"

Скріншот: instagram.com/koroleva__star

Нагадаємо, що мама Наташі Корольової живе у Майамі. Саме до неї в гості прилетіла зіркова дочка з коханим та друзями. Подруга артистки опублікувала у Instagram домашнє фото Корольової.

Як Наташа Корольова виглядає вдома / Фото: instagram.com/yuliarydler

Нещодавно у соцмережі обговорювали нову фотосесію Людмили Поривай, для якої вона одягла лосини.