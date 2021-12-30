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Головного менеджера Кім Кардашян знайшли мертвою у багажнику машини

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні
30 грудня, 11:24
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Комерційного менеджера знаменитостей Анджелу "Енджі" Кукавські, серед клієнтів якої були такі зірки, як сімейство Кардашян та Нікі Мінаж, жорстоко вбили
Менеджера Кім Кардаш'ян жорстоко вбили
Менеджера Кім Кардаш'ян жорстоко вбили / Фото: Cesc Maymo/Getty Images, instagram.com/stasoscorner/

23 грудня поліція виявила 55-річну Анджелу Кукавські мертвою в її машині в Сімі-Веллі, на наступний день після того, як вона була оголошена зниклою безвісти.

Її хлопця Джейсона Баркера заарештували вчора і звинуватили у вбивстві та тортурах, повідомила влада та державні джерела виданню The Sun. За словами шерифа, Кукавскі померла від різких і тупих поранень у голову та шию, а також від удушення.

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У кримінальному позові від прокуратури округу Лос-Анджелес стверджується, що Баркер також катував її ножем перед смертю.

На момент смерті Анжелі було 55 років
На момент смерті Анжелі було 55 років / Фото: instagram.com/stasoscorner/

Детективи вважають, що Баркер убив Кукавскі в їхньому будинку в районі Шерман-Оукс у Лос-Анджелесі, посадив її в машину, відвіз до Сімі-Веллі, припаркував і залишив тіло жінки всередині.

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Підозрюваний зараз перебуває у в'язниці. Невідомо, чи найняв він адвоката.

Анжела працювала в компанії Boulevard Management і за час своєї кар'єри обслуговувала кількох високопоставлених клієнтів, у тому числі Нікі Мінаж, Кім Кардашян та репера Оффсета.

Ми засмучені та вбиті горем через втрату нашої колеги. Енджі була доброю, чудовою людиною, і всі, хто її знав, будуть дуже сумувати за нею, – сказав представник фірми, в якій вона працювала.

Кім Кардашян смерть свого менеджера поки що ніяк не прокоментувала.

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Марина Григоренко
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