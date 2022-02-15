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Іван Ургант в ефірі свого шоу запропонував "перенести війну"

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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15 лютого, 10:00
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ЗМІ називали 16 лютого датою "вторгнення" Росії на територію України. Ведучий Іван Ургант запропонував перенести це на інший день
В ефірі шоу "Вечірній Ургант" ведучий запропонував "перенести війну"
В ефірі шоу "Вечірній Ургант" ведучий запропонував "перенести війну" / Фото: YouTube

В новому випуску російського шоу "Вечірній Ургант" ведучий пожартував про можливе вторгнення РФ на територію України.

Прозвучало це в контексті того, що 15 та 17 лютого росіянка Каміла Валієва має виступати на Олімпіаді у Пекіні. Відео з уривком із випуску опубліковано в YouTube.

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А коли війна? 16 лютого? Це погано! У Валієвої 15-го числа коротка програма, 16-го – війна, 17-го – довільна програма. Виходить, вона довільну кататиме вже під час війни. Може, перенести війну? То ж не Олімпіада, там можна рухати дати, — сказав Іван Ургант.

Він додав, що скасовувати війну не треба, натомість її краще "перенести років на 700".

Дочекаємось, поки на нас нападуть марсіани, і тоді, забувши про все, всі разом, об'єднаємось із марсіанами та нападемо на країни НАТО, – заявив Ургант.

Нагадаємо, у США та Великій Британії очікують, що Росія може розпочати повномасштабне вторгнення на територію України в середу, 16 лютого. При цьому президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до можливого нападу Росії.

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Інна Петрова
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