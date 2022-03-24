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Через санкції? Близький Пугачової продає свій пентхаус у Нью-Йорку

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24 березня, 22:20
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Російський модельєр Валентин Юдашкін вирішив позбавитися елітної нерухомості в Америці
Валентин Юдашкін продає свою нерухомість у Нью-Йорку
Валентин Юдашкін продає свою нерухомість у Нью-Йорку / Фото: Instagram

Поки Алла Пугачова разом із сім'єю поїхала з Росії , її близький друг Валентин Юдашкін не збирається залишати країну Він зараз зайнявся продажем пентхауса в Нью-Йорку, що знаходиться в елітному районі Верхній Іст-Сайд у центрі Нью-Йорка.

/ Фото: instagram.com/maxgalkinru

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Як пише New York Post модельєр хоче отримати за апартаменти мільйонів доларів. В квартире, загальною площею 270 "квадратів", є дві спальні, солярій, вітальню, власний ліфт та терасу з видом на Центральний парк.

Варто зазначити, що у 2021 році Юдашкін вже виставляв на продаж пентхаус, проте тоді покупця не вдалося знайти.

Нагадаємо, цього року Валентина Юдашкіна не допустили до участі у Тижні моди в Парижі через його мовчання про війну в Україні.

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Додамо, Алла Пугачова та Валентин Юдашкін дружать вже багато років. Модельєр обов'язковий гість на кожному сімейному урочистості Примадонни. Алла Борисівна, у свою чергу, любить бувати у будинку Юдашкіних.

Раніше ми розповідали, що Алла Пугачова та Максим Галкін можуть отримати громадянство Ізраїлю.

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