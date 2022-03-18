До росії не повернулися: з'явилося рідкісне фото Галкіна та Пугачової в Ізраїлі

За чутками, пара разом із дітьми поїхала до Ізраїлю ще наприкінці лютого.

Алла Пугачова та Максим Галкін зараз живуть в Ізраїлі / Фото: Telegram

Про нове місце проживання Максима Галкіна та Алли Пугачової стало відомо на початку березня. Співачка спростувала, що зіркове сімейство емігрувало до Ізраїлю та обіцяла повернутися до росії.

Максим Галкін зараз не поспішає ділитися новими фото, але від цікавих очей не втекти. У Мережі з'явилося фото Алли Пугачової та Максима Галкіна з дітьми на прогулянці.

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Telegram-канал "НеМалахов"

За інформацією росЗМІ, зіркове сімейство знаходиться в Кейсарії, де мешкають відомі ізраїльські адвокати, телезірки. Пугачова та Галкін орендують будинок, де влаштувалися з дітьми Гаррі та Лізою.

Нагадаємо, Максим Галкін один із перших серед російських знаменитостей прокоментував війну в Україні. Після цього концерти гумориста стали забороняти в Росії і хочуть позбавити його звань та нагород.

Сам Галкін не збирається відмовлятися від своїх слів на підтримку України. На критику підписників він відповідає, що має право на свою думку, навіть якщо вона не подобається державі. Також Максим Галкін затролив чоловіка пропагандистки Маргарити Симоньян .

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