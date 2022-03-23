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Дороги назад немає. Пугачова та Галкін претендують прискорено отримати громадянство Ізраїлю

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23 березня, 21:34
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Ще на початку березня зіркова парочка разом з дітьми поїхали нібито на канікули до Ізраїлю. Втім, пильні фанати одразу зрозуміли, що щось тут не так
Алла Пугачова та Максим Галкін можуть прискорено отримати громадянство Ізраїлю
Алла Пугачова та Максим Галкін можуть прискорено отримати громадянство Ізраїлю / Фото: Instagram

За інформацією росЗМІ, Алла Пугачова та Максим Галкін наразі перебувають в Кейсарії, де мешкають відомі ізраїльські адвокати та телезірки. Парочка орендує там будинок. І хоч співачка запевняла, що надовго за кордоном не затримається і невдовзі повернеться до країни-агресорки, проте їй мало хто повірив.

До речі, через раптовий від'їзд Алла Борисівна вперше за багато років пропустила свята жовтих квітів, що також дало тривожний сигнал її шанувальникам. Багато хто припускає, що Примадонна разом з сім'єю все-таки емігрувала через війну Росії проти України.

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Мережею ходять чутки про те, що Алла Пугачова нібито зараз спішно збирає документи для того, аби отримати ізраїльське громадянство, повідомляє Teleprogramma.pro.

Як з'ясувалося, якщо співачка та її чоловік захочуть стати громадянами Ізраїлю, то зможуть зробити це за короткий термін. І все завдяки матері Максима Галкіна.

Якщо виходити з відкритих джерел, то мати Галкіна – єврейка. Я впевнений, що за законодавством Ізраїлю передбачено прискорене набуття Галкіним громадянства цієї держави, якщо він, звичайно, вже його не отримав, – пояснив російський адвокат Олександр Архипов.

Експерт додав, що Примадонна теж зможе отримати громадянство у прискореному режимі, бо вона законна дружина артиста.

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Я вважаю, що прискорення пов'язане саме з наявністю у людини родичів, які є євреями, – зазначив фахівець.

Нагадаємо, Максим Галкін один із перших серед російських знаменитостей прокоментував війну в Україні. Після цього концерти гумориста стали забороняти в Росії, також його хочуть позбавити державних звань та нагород.

Сам Галкін не збирається відмовлятися від своїх слів на підтримку України. На критику підписників він відповідає, що має право на свою думку, навіть якщо вона не подобається державі.

Також раніше Алла Пугачова "наїхала" на російського священника, який порадів її від'їзду з країни.

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