Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⛔ Визнання "ЛДНР" Росією 🔴 Загострення в ООС 🚨 Евакуація з Донбасу до Росії 🎤 Хто поїде на Євробачення?
Поиск на segodnya.ua

Скандальний Нацвідбір

Періс тоді і зараз

Фріске вагітна

Стужук зганьбилася

Велика прогулянка

Роман Мендель
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Яка мала! 56-річна Сінді Кроуфорд показала своє дитяче фото

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
21 лютого, 17:23
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Сінді Кроуфорд зворушила шанувальників своїм дитячим фото. Супермодель показала, як виглядала, коли була зовсім маленькою на честь свого дня народження.
Сінді Кроуфорд показала своє дитяче фото
Сінді Кроуфорд показала своє дитяче фото / Фото: instagram.com/cindycrawford

Американська супермодель відсвяткувала свій 56 день народження 20 лютого. На честь свята Сінді Кроуфорд вирішила продемонструвати своїм шанувальникам фото із особистого архіву.

Своїм дитячим знімком супермодель поділилася у своєму Instagram-акаунті . На ньому маленька Сінді в сукні і з кісками радісно сидить поруч із величезним іменинним тортом.

Реклама

Під фото Кроуфорд вирішила написати невелике послання для "маленької Сінді" та дати їй пораду.

Я б порадила їй бути добрішими до себе, ставитися до себе так, як вона ставиться до своїх друзів. Я б сказала їй, що всі нервуються в нових ситуаціях, і іноді потрібно просто вдавати, поки не вийде. Я б сказала їй, щоб вона не боялася виставити себе дурістю — танцювати, співати тощо — навіть якщо вона не дуже хороша в цьому. Смійся якнайбільше. Будь уразлива. Ризикни показати свою справжню сутність людям, яких любиш, — нагорода того варта. Практикуй подяку. Продовжуй рости, вчитися і ставати… життя – це благословення! – звернулася до маленької супермодель.

Всі фоловери супермоделі були зворушені таким милим фото та ніжним зверненням Кроуфорд до самої себе. Під публікацією друзі та шанувальники написали сотні привітань із днем народження.

Реклама

Раніше дочка Сінді Кроуфорд Кая Гербер повторила легендарне фото мами з 94-го.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Rich stars
ТОП-5 найбагатших зірок світу
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стівен Спілберг Стівен Спілберг
$7.95 млрд
3
Каньє Вест Каньє Вест
$6.8 млрд
4
Опра Вінфрі Опра Вінфрі
$3.5 млрд
5
Ріанна Ріанна
$1.7 млрд
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сьогодні
21 лютого. Едвін Ленд. Цього дня 75 років тому засновник корпорації "Поляроїд" продемонстрував Американському Оптичному товариству перший у світі миттєвий фотоапарат…
Історія дня - за хвилину
Sexy Тіна
Як вам "зоряне" вбрання Тіни?

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти