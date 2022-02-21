Яка мала! 56-річна Сінді Кроуфорд показала своє дитяче фото

Сінді Кроуфорд зворушила шанувальників своїм дитячим фото. Супермодель показала, як виглядала, коли була зовсім маленькою на честь свого дня народження.

Сінді Кроуфорд показала своє дитяче фото / Фото: instagram.com/cindycrawford

Американська супермодель відсвяткувала свій 56 день народження 20 лютого. На честь свята Сінді Кроуфорд вирішила продемонструвати своїм шанувальникам фото із особистого архіву.

Своїм дитячим знімком супермодель поділилася у своєму Instagram-акаунті . На ньому маленька Сінді в сукні і з кісками радісно сидить поруч із величезним іменинним тортом.

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Під фото Кроуфорд вирішила написати невелике послання для "маленької Сінді" та дати їй пораду.

Я б порадила їй бути добрішими до себе, ставитися до себе так, як вона ставиться до своїх друзів. Я б сказала їй, що всі нервуються в нових ситуаціях, і іноді потрібно просто вдавати, поки не вийде. Я б сказала їй, щоб вона не боялася виставити себе дурістю — танцювати, співати тощо — навіть якщо вона не дуже хороша в цьому. Смійся якнайбільше. Будь уразлива. Ризикни показати свою справжню сутність людям, яких любиш, — нагорода того варта. Практикуй подяку. Продовжуй рости, вчитися і ставати… життя – це благословення! – звернулася до маленької супермодель.

Всі фоловери супермоделі були зворушені таким милим фото та ніжним зверненням Кроуфорд до самої себе. Під публікацією друзі та шанувальники написали сотні привітань із днем народження.

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Раніше дочка Сінді Кроуфорд Кая Гербер повторила легендарне фото мами з 94-го.