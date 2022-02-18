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Жаль і бажання нажитися: як кохані чоловіки Анастасії Заворотнюк коментували її хворобу

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
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18 лютого, 18:55
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Сім'я Анастасії Заворотнюк, як і раніше, не говорить про стан здоров'я актриси. Тому доводиться задовольнятися крупинками інформації, що є в Мережі.
Родина актриси, як і раніше, не говорить про її здоров'я
Родина актриси, як і раніше, не говорить про її здоров'я / Фото: открытые источники

Нагадаємо, останні кілька років у Мережі ходять чутки про те, що акторка Анастасія Заворотнюк тяжко хвора: у неї рак мозку, хоча, як і раніше, офіційний діагноз рідні не називають. Спочатку стверджувалося, що актриса відбувається лікування за кордоном, але потім стало зрозуміло, що нею займаються російські лікарі. По крихтах зі ЗМІ ми зібрали інформацію про те, як про Заворотнюк у цьому контексті відгукувалися її чоловіки.

Сергій Жигунов

Колишній коханий зірки серіалу "Моя прекрасна няня" щодо здоров'я Анастасії Заворотнюк, у коментарі інформаційному агентству " Кокшетау Азія ", співчуваючи ситуації, якось розповідав таке:

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Актори Сергій Жигунов і Анастасія Заворотнюк
Актори Сергій Жигунов і Анастасія Заворотнюк / Фото: instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk

Думаю, лікарі неправильно вчинили, сказавши їй правду, скільки їй залишилося, це як вирок. Він надломить будь-яку людину, а тим більше жінку. Психологічно це надломило Анастасію, ось і ухвалила вона рішення про виписку. Більше того, вона у лікарні лежала під вигаданим ім'ям, у її карті стояла інша дата народження, бо преса просто не давала спокою... Це було зроблено для того, щоб зберегти лікарську таємницю, але трохи не вийшло. Знайшлися ті, хто дізнався, і почали розповідати різні байки. Ось вам і ще одна причина, чому Анастасія покинула клініку. Їй просто не дали нормально лікуватися,

- сказав Жигунов.

Також актор зазначив, що лікарі не покинули лікування Заворотнюком. Начебто це було рішення Анастасії. Правда, згодом коментар артиста на сайті було видалено.

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Дмитро Стрюков

Раніше батько двох дітей Анастасії Заворотнюк – бізнесмен Дмитро Стрюков – не дуже позитивно відгукувався про колишню, адже вона не раз звинувачувала його в тиранії та насильстві. Але минуле залишилося у минулому та екс-парі вдалося налагодити стосунки, діти бачилися з батьком. Коли стало відомо про хворобу актриси, він не став коментувати ситуацію.

Анастасія Заворотнюк та Дмитро Стрюков
Анастасія Заворотнюк та Дмитро Стрюков / Фото: открытые источники

Олаф Шварцкопф

А ось перший чоловік зірки – німець Олаф Шварцкопф, з чуток, почав активно заробляти у зв'язку з новинами про хворобу Заворотнюк. Багато телеканалів та передачі почали запрошувати чоловіка коментувати життя Насті, і він, якщо вірити чуткам, за солідні гонорари став роздавати інтерв'ю про актрису.

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Наприклад, у програмі "Зірки зійшлися" він запевняв, що Анастасія Заворотнюк досі у його серці. Також чоловік хотів би підтримати її, але не має із нею зв'язку. Шварцкопф також просив вибачення за те що не став для неї тим самим, надійним плечем, якого вона шукала у своєму обранці. Також він зізнавався, що стежив за її успіхами і зараз бажає їй якнайшвидшого одужання.

Анастасія Заворотнюк та Олаф Шварцкопф

Петро Чернишов

Третій чоловік Анастасії Заворотнюк Петро Чернишов продовжує відмовлятися від коментарів на тему здоров'я подружжя. Про те, як справи, говорять фото фігуриста. Багато хто відзначає знеможений вигляд Петра, у такій непростій ситуації він залишився єдиним годувальником.

Петро Чернишов – праворуч

Його колишня дружина Наталія Анненко у коментарі КП.ру якось зізнавалася, що Петро Чернишев не залишить нову дружину в біді.

Впевнена, він дуже добрий чоловік. І якщо і справді його дружина зараз нездорова, то він зробить усе можливе, щоб її підтримати. Я добре знаю Петю, він не з тих, хто може залишити у скрутну хвилину. Упевнена, що він буде поруч із дружиною і стане їй справжнім плечем та підтримкою. Тим більше, якщо Настя хвора, то чоловік її не залишить. Я не знаю, що сталося з його дружиною. Я її взагалі не знаю. Якщо Петро Чернишев – це світове ім'я, його знають у всьому світі фігурного катання, то Заворотнюк – це ваша акторка. Але в будь-якому разі дуже шкода, якщо вона справді хвора.

сім'я Анастасії Заворотнюк / Інстаграм

Ми продовжуємо стежити за ситуацією.

Також дивіться відео проб Анастасії Заворотнюк на роль няні Вікі.

Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

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