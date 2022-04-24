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Коханка Путіна Кабаєва вийшла у світ у сукні за 47 тисяч грн і з георгіївською стрічкою (фото)

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
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24 квітня, 22:30
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У Москві Аліна Кабаєва відкрила фестиваль художньої гімнастики імені себе
Аліна Кабаєва відкрила фестиваль художньої гімнастики у сукні за 1440 євро
Аліна Кабаєва відкрила фестиваль художньої гімнастики у сукні за 1440 євро / Фото: Колаж: Сьогодні

Ймовірна коханка Путіна Аліна Кабаєва, яка за кілька років змінилася до невпізнання, відкрила в Москві благодійний фестиваль художньої гімнастики зі скромною назвою "Аліна".

Тема спортивного заходу присвячена війні, точніше перемозі у т. зв. Великій Вітчизняній, що у росіян дорівнює культу. Саме тому юні гімнастки вдягнені в костюми а-ля радянський солдат, а Кабаєва начепила на себе георгіївську стрічку.

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Аліна Кабаєва з гімнастками на відкритті фестивалю
Аліна Кабаєва з гімнастками на відкритті фестивалю / Фото: Скриншот из видео

Натомість рожева сукня на Аліні зовсім не російського виробництва – це вбрання з нової колекції Alessandra Rich за 1440 євро (це 47 171 гривня). Якось не дуже патріотично!

Аліна Кабаєва у сукні Alessandra Rich
Аліна Кабаєва у сукні Alessandra Rich / Фото: Скриншот из видео

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Скриншот: alessandrarich.com

Виступаючи з промовою на тлі рашистського символу Z з тієї ж георгіївської стрічки, Кабаєва висловилася про "велику перемогу" і "подвиги багатонаціонального народу", а потім почала переконувати публіку, що санкції російському спорту лише на користь.

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До речі, на безіменному пальці в Аліни Кабаєвої нещодавно з'явилася обручка. ЗМІ пишуть, що Путін міг запропонувати їй одружитися, а в Twitter проводять паралелі між Кабаєвою та Євою Браун.

Скриншот із Twitter

Раніше ми розповідали, скільки у Путіна дітей, що про них відомо і де вони ховаються.

Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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