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Мама акторки Ешлі Джадд вчинила самогубство у власному домі

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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12 травня, 19:04
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Відома американська кантрі-співачка Наомі Джадд пішла з життя 30 квітня 2022 року, але тільки зараз її молодша донька наважилась розкриває причини смерті
Мама Ешлі Джадд - Наомі померла у віці 76 років
Мама Ешлі Джадд - Наомі померла у віці 76 років / Фото: Pinterest, Скріншот із відео

Акторка Ешлі Джадд, яка шокувала зізнанням про те, чому зробила аборт, на шоу "Доброго ранку, Америка" пояснила, що вони з сестрою Вайноною вирішили самостійно розкрити інформацію про самогубство матері до того, як будуть оприлюднені результати розтину.

Ешлі зізналась, що сама виявила тіло своєї 76-річної матері у їхньому будинку у Нешвіллі, штат Теннессі. Поруч із Наомі було знайдено вогнепальну зброю – вона вистрілила сама у себе, повідомляє Вillboard.

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Я відвідуваю маму та вітчима щодня, коли я вдома в Теннессі. Того дня я була в гостях, як завжди. Я піднялася сходами, щоб сказати їй, що до неї прийшов її добрий друг, і знайшла її тіло, – поділилася страшними спогадами Джадд-молодша.

Кантри-співачка в молодості
Кантри-співачка в молодості / Фото: Pinterest

Відомо, що багато років Наомі Джадд страждала від депресії та психічних захворювань. Останні 10 років хвороба супроводжувалася панічними атаками, тривогою та думками про суїцид.

Джадд приймала сильні психотропні препарати, зокрема літій. Ці ліки викликали сильні побічні ефекти, включаючи набряк обличчя, алопецію та тремор.

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Наомі Джадд пішла з життя у віці 76 років за день до посвяти в Зал слави кантрі.

Ешлі сподівається, що ця інформація про смерть її матері допоможе іншим, які страждають на психічні захворювання, звернутися за допомогою і не тримати все у собі.

Коротко про Наомі Джадд

Наомі Джадд – американська співачка, автор пісень і акторка. В юності відвідувала школу медсестер. У 1983 році разом з старшою донькою Вайноною створила дует The Judds. Гурт випустив п'ять студійних альбомів, які отримали платиновий та золотий статус. Також мати з донькою п'ять разів ставали лауреатами "Греммі", а також інших престижних премій.

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Наомі Джадд з доньками Ешлі та Вайноною
Наомі Джадд з доньками Ешлі та Вайноною / Фото: Getty Images

Молодшій дочці кантрі-співачки Ешлі Джадд зараз 54 роки. Вона побудувала кар'єру кіноакторки. Відоми проєкти за її участю: "Зоряний шлях: Наступне покоління", "Норма Джин і Мерилін", "Подвійний прорахунок" та інші.

Нагадаємо, у січні стало відомо, що 26-річний син зірки "Вбити Білла" та хрещеник Квентіна Тарантіно покінчив життя самогубством.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
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