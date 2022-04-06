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Навіщо режисер Кері Фукунага приїхав в Україну: відповідь вас по-хорошому вразить

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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6 квітня, 15:30
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Знаменитий кінорежисер, творець останнього фільму про Джеймса Бонда, зараз в Україні, його відповідь про мотивацію приїзду захоплює навіть тих, хто не є його шанувальником
Знаменитий кінорежисер зараз Україні
Знаменитий кінорежисер зараз Україні / Фото: МВС України

Нещодавно ми писали про те, що режисер фільму про Джеймса Бонда раптово приїхав до Києва. Тепер стала відома мотивація його приїзду в момент, коли Україна відбиває напад Росії.

За останні кілька тижнів Кері Фукунага багато їздить Україною. Творець останнього фільму про Джеймса Бонда побував у Львові, Києві, Ірпені, Бучі, Гостомелі. Він на власні очі побачив звірства рашистів і весь біль, який зараз переживають українці.

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Але не варто чекати, що він про це зніме фільм. Видання "ПроШоКіно" вдалося дізнатися, чим Кері Фукунага займається в Україні. І ця відповідь по-доброму вражає.

Іменитий режисер прибув до Києва
Іменитий режисер прибув до Києва / Фото: Істаграм Кері Фукунага

Я не планую тут знімати документальний фільм. Я тут як гуманітарний працівник для України, у WCK (благодійний проект World Central Kitchen – прим. ред.) є чудова медіакоманда, яка документує все, що ми робимо. Я роблю кілька фотографій та викладаю їх для них, але моя головна мета – використовувати свій мозок, щоб допомогти Україні, а не як режисера – яких тут уже багато, хто робить цю роботу. Це найменше, що я можу зробити. Слава Україні!

Не дарма ми раніше писали, що зараз Україна – магніт для людей із великим серцем!

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Історії українців, про які зараз розповідає на весь світ Кері Фукунага, ви можете прочитати на його сторінці в інстаграм.

Величезна армія знаменитих та талановитих людей зараз намагається всіляко допомогти Україні: як інформаційно, так і матеріально. Ця підтримка – на вагу золота!

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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