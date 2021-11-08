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Емілі Ратаковські з жахом згадала, як її силою позбавили невинності

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
8 листопада, 17:43
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Модель та актриса Емілі Ратаковські звинуватила співака Робіна Тіка у домаганнях під час зйомок відеокліпу у 2013 році. Також вона зізналася, як у юнацтві її зґвалтував хлопець
/ Фото: instagram.com/emrata

Супермодель описала пережите у своїй новій книзі "Моє тіло". Згідно з описом – це збірка есе, присвячених фемінізму, сексуальності та владі, поводженню чоловіків з жінками та поясненням, чому жінки погоджуються на це.

На одній зі сторінок Емілі поділилася тим, як у 15 років пережила зґвалтування. До цього її змусив тодішній коханий старший за неї на рік. Зараз вона із жахом згадує про це.

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Чому 15-річна я не кричала на все горло? Хто навчив мене не кричати? Я ненавиділа себе. Я нікому не розповіла, що сталося у ті вихідні з Оуеном. Це був секс без згоди – а у мене не було його до того моменту, – написала модель.

Емілі Ратаковскі
Емілі Ратаковскі / Фото: instagram.com/emrata

У своїй книзі, яка готується до виходу, Ратаковські також згадує, як співак Робін Тік "намацував її оголені груди" на зйомках кліпу, в якому вона та дві інші моделі танцюють без одягу навколо нього.

Несподівано, з нізвідки, я відчув прохолоду чужих рук, обіймають мої голі груди ззаду. Я інстинктивно відсунулася і поглянула на Робіна Тіка. Він безглуздо посміхнувся. Я підняла підборіддя і знизала плечима уникаючи зорового контакту. Тоді я відчувала, як по моєму тілу від приниження розливається жар. Я не відреагувала так, як повинна була, – написала Ратаковські в уривку.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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