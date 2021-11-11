Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚽ Україна - Болгарія: онлайн 📲 Операція Цифровізація 🇪🇺 Червона зона ЄС ⚠ Кат Палич

Безос vs Ді Капріо

Гра в кальмара 2

Новий Холостяк

Ротару та Крим

Шоу "Маска". Сезон 2

Хаєк і привиди
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Чому Анджеліна Джолі не дивиться фільми зі своєю участю – зізнання акторки

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
11 листопада, 13:04
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
46-річна голлівудська зірка зараз активно дає багато інтерв'ю на підтримку фільму "Вічні", який нещодавно вийшов на великі екрани
Анджеліна Джолі пояснила, чому не дивимось фільми зі своєю участю
Анджеліна Джолі пояснила, чому не дивимось фільми зі своєю участю / Фото: Getty Images

Якщо про особисте життя Анджеліна Джолі воліє не говорити з пресою , то про кіно не проти. В інтерв'ю на радіостанції Nova зізналася, що вона в основному не дивиться фільми зі своєю участю.

Є чимало моїх фільмів, які я насправді ніколи не бачила, бо мені подобається лише процес, – зізналася актриса.

Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі / Фото: Getty Images

Реклама

До речі, нещодавно голлівудська зірка розповіла, як розлучення з Бредом Піттом вплинув на її кар'єру. Анджеліні Джолі довелося відмовитись від режисерської кар'єри.

Я люблю режисирувати, але в моїй родині відбулися зміни, які не дозволяли мені керувати знімальним процесом протягом кількох років. Мені потрібно було частіше бувати вдома, тож я повернулася до того, щоб займатися акторською роботою, – зізналася актриса.

Інші новини про зірок:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow за ЗІРКИ
На кого підписатись
NK @kamenskux | 5.4 млн
NK @kamenskux | 5.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
1/2
Цитата дня

Ми мали конфлікт з однією дуже впливовою людиною в Одесі. Стався інцидент

Світлана Лобода українська співачка
Відверті коментарі зірки
Вона сказала "ТАК"
Крістен Стюарт & Ділан Майєр
Як це було?
Сольник зірки
MARUV
13 листопада / 20:00
Головні концерти листопада
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue напередодні грудневої прем'єри
Розкішні фотки у стилі Керрі
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти