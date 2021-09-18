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Чому Нікі Мінаж називають антивакцинницею і при чому тут Білий дім

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
18 вересня, 09:06
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Раніше Нікі Мінаж заявила, що щеплення від коронавірусу може викликати імпотенцію. Головний лікар США спростував твердження співачки. Невдовзі вона повідомила, що її викликали на бесіду в Білий дім
Нікі Мінаж викликали в Білий дім через її пост про вакцину проти ковіду
Нікі Мінаж викликали в Білий дім через її пост про вакцину проти ковіду / Фото: Wikipedia, instagram.com/nickiminaj

38-річна Нікі не пішла на Met Gala бо не хотіла вакцинуватися. Про це вона написала в Мережі. Реперка пояснила це тим, що друг її брата став імпотентом після того, як вакцинувалася від ковіду.

Доказів Мінаж не надала, але її слів вистачило для того, щоб в соцмережах розгорівся скандал і артистку почали називати "антивакцинницею" або навпаки – звинувачувати уряд.

Мій двоюрідний брат не став робити щеплення, тому що його друг став імпотентом після вакцинації. Його яєчка розпухли. Його другові залишалося кілька тижнів до весілля, і після цього його дівчина скасувала захід. Так що просто моліться, щоб з вами такого не трапилося, і переконайтеся, що ви впевнені у своєму рішенні, – написала Нікі Мінаж.

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Після цієї заяви багато ЗМІ і політики звинуватили співачку в дезінформації. Вона ж повідомила в Twitter, що її викликали в Білий дім для розмови про вакцинацію.

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Адміністрація президента Джо Байдена частково спростувала цю інформацію, запевнивши, що це мала бути телефонна розмова. У відповідь на це Нікі Мінаж звинуватила Білий дім у брехні.

Ви думаєте, що я б збрехала про те, що мене запросили в цей чортовий Білий дім? Навіщо? – сказала вона у відео, опублікованому в Instagram.

ЗМІ також пишуть, що Twitter, де був розміщений скандальний пост Мінаж, відмовився видаляти публікацію реперки, бо наче пост про вакцинацію не порушує правил спільноти.

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Як зірки ставляться до вакцинації – дивіться в сюжеті:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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