Підтримує Україну та готується до Ігор нескорених: у Мережу потрапило мотивуюче відео з принцом Гаррі

Ні для кого не секрет, що герцоги Сассекські (як і інші члени британської королівської сім'ї) активно виступають проти війни в Україні, яку ось уже 18-й день веде Росія. Зараз кожна новина, в якій є хоча б крихітка позитиву, – те, що не можна пропустити, адже зараз у позитивному настрої багато в чому запорука виживання. І сьогодні у всіх на вустах нове відео з принцом Гаррі.

Нагадаємо, з 16 по 22 квітня у Гаазі (Нідерланди) пройдуть Invictus Games. Напередодні старту 37-річний герцог Сассекський поспілкувався з членами збірної Нідерландів у прикольному кліпі, опублікованому в Twitter.

Так, принц у ролику поспілкувався зі спортсменами і навіть попрактикував свою голландську, щоб підготуватися до проведення Invictus Games цього року в їхній рідній країні. У відео ви побачите, як принц намагається вимовити складні слова голландською, а потім змінює свій лук і перевдягається в яскраво-жовтогарячий – національний колір Нідерландів.

Підпис до відео свідчить таке:

| Prince Harry, The Duke of Sussex, is gettting ready for Netherlands with some Dutch lessons. We look forward to giving him a warm welcome in #TheHague . Як ми всі робимо для Games, наші думки є з team Ukraine, як добре, як їхні друзі & сімей. #InvictusGames pic.twitter.com/HD7kRr3ZX7