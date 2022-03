Поддерживает Украину и готовится к Играм непокоренных: в Сеть попало мотивирующее видео с принцем Гарри

Ни для кого не секрет, что герцоги Сассекские (как и другие члены британской королевской семьи) активно выступают против войны в Украине, которую вот уже 18-й день ведет Россия. Сейчас каждая новость, в которой есть хотя бы кроха позитива, то, что нельзя пропустить, ведь сейчас в положительном настрое во многом залог выживания. И сегодня у всех на устах новое видео с принцем Гарри.

Напомним, с 16 по 22 апреля в Гааге (Нидерланды) пройдут Invictus Games. И в преддверии старта 37-летний герцог Сассекский пообщался с членами сборной Нидерландов в прикольном клипе, опубликованном в Twitter.

Так, принц в ролике пообщался со спортсменами и даже попрактиковал свой голландский, чтобы подготовиться к проведению Invictus Games в этом году в их родной стране. В видео вы увидите, как принц пытается выговорить сложные слова на голландском, а затем меняет свой лук и переодевается в ярко-оранжевый – национальный цвет Нидерландов.

Подпись к видео гласит следующее:

| Prince Harry, The Duke of Sussex, is getting ready for the Netherlands with some Dutch lessons. We look forward to giving him a warm welcome in #TheHague. As we all prepare for The Games, our thoughts are with Team Ukraine, as well as their friends & family. #InvictusGamespic.twitter.com/HD7kRr3ZX7