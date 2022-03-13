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Поддерживает Украину и готовится к Играм непокоренных: в Сеть попало мотивирующее видео с принцем Гарри

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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13 марта, 13:56
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В это нелегкое время для украинцев каждая новость, где присутствует хоть немного юмора, то, что стоит увидеть и чуточку переключиться
Принц Гарри готовится к долгожданному мероприятию
Принц Гарри готовится к долгожданному мероприятию / Фото: Twitter, скриншот

Ни для кого не секрет, что герцоги Сассекские (как и другие члены британской королевской семьи) активно выступают против войны в Украине, которую вот уже 18-й день ведет Россия. Сейчас каждая новость, в которой есть хотя бы кроха позитива, то, что нельзя пропустить, ведь сейчас в положительном настрое во многом залог выживания. И сегодня у всех на устах новое видео с принцем Гарри.

Напомним, с 16 по 22 апреля в Гааге (Нидерланды) пройдут Invictus Games. И в преддверии старта 37-летний герцог Сассекский пообщался с членами сборной Нидерландов в прикольном клипе, опубликованном в Twitter.

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Принц Гарри на встрече с членами сборной Нидерландов

Так, принц в ролике пообщался со спортсменами и даже попрактиковал свой голландский, чтобы подготовиться к проведению Invictus Games в этом году в их родной стране. В видео вы увидите, как принц пытается выговорить сложные слова на голландском, а затем меняет свой лук и переодевается в ярко-оранжевый – национальный цвет Нидерландов.

скриншот видео

Подпись к видео гласит следующее:

Принц Гарри, герцог Сассекский, готовится к поездке в Нидерланды с уроками голландского. Мы с нетерпением ждем возможности оказать ему теплый прием в Гааге. Готовясь к Играм, мы думаем о сборной Украины, а также об их друзьях и семье. #InvictusGames

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Напомним, в этом году Invictus Games пройдут в Гааге с 16 по 22 апреля. Первоначально Игры должны были состояться в 2020 году, но были перенесены на 2021 год из-за COVID-19 и в конечном итоге перенесены на 2022 год. Также мероприятие ранее проводились в Лондоне в 2014 году, Орландо – в 2016 году, Торонто – в 2017 году и Сиднее – в 2018 году. В следующий раз они пройдут в Дюссельдорфе, Германия, в 2023 году.

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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