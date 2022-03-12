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Порція гумору в непростий час: згадуємо найвідоміших Кімів

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
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12 березня, 15:51
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У цей жахливий час хочемо вам трохи відволікти і підняти всім настрій цією добіркою
Сподіваємося вам трохи підняти настрій
Сподіваємося вам трохи підняти настрій / Фото: открытые источники

З пекельної подачі Путіна в Україні ось уже 17-й день триває війна. У цей нелегкий час дуже важливо залишатися позитивно налаштованим, вірити в краще майбутнє і не сумніватися у перемозі. А що допомагає триматись? Правильно, гумор. Ми зібрали для вас найвідоміших Кімів.

Так, ця добірка надихнута успіхом нашого нового крашу – голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма, фрази якого рознесли вже на мільйони цитат та мемів. Зважаючи на те, як часто наші читачі запитують і діляться публікаціями політика, ми зібрали інформацію і про інших популярних Кімов: у когось це ім'я, у інших – прізвище, але про них точно знають усі.

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10 мемів про Віталія Кіма – краша України, які зарядять позитивом на весь день
10 мемів про Віталія Кіма – краша України, які зарядять позитивом на весь день / Фото: Колаж: Сьогодні

Кім Кардашьян

У ТОПі, звичайно ж, Кім Кардашьян, зірка інстаграм та реаліті-шоу, трендсеттер та одна з найвпливовіших жінок світу. Вона, до речі, активно підтримує Україну у момент, коли країна бореться із російським окупантом.

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Лідери КНДР, династія Кім

Кім Ір Сен – корейський державний та політичний діяч, генеральний секретар ЦК Трудової партії Кореї (ТПК) (1966-1994), президент КНДР, творець "соціалізму корейського типу".

Кім Ір Сен / скріншот з Вікіпедії

Кім Чен Ір – корейський державний, партійний та військовий діяч, син Кім Ір Сена. Генералісимус КНДР, чотири рази Герой КНДР.

Кім Чен Ір / скріншот

Кім Чен Ин – північнокорейський політичний, державний, військовий та партійний діяч, який з кінця 2011 р. обіймає провідні державні та партійні пости в країні.

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Кім Чен Ин

Кім Кі-Дук

Кім Кі-Дук – знаменитий корейський кінорежисер, сценарист, художник та продюсер із Південної Кореї. Він також є володарем численних престижних нагород. Ви могли бачити його фільми: "Острів", "Весна, літо, осінь, зима... І знову весна", "Адреса невідома", "Поганий хлопець" та інші. Останньою його роботою став фільм "Розтворюватися".

Кім Кі-Дук

Кім Кетролл

Кім Кеттролл – знаменита голлівудська актриса, найбільш відома за роль Саманти Джонс у серіалі "Секс і місто".

Кім Кетролл

Кім Сон Ук

Кім Сон Ук – відомий південнокорейський піаніст, котрі здобули визнання не тільки у себе на батьківщині, а й у всьому світі. У 2004 році він став першим на Міжнародному конкурсі юних піаністів в Еттлінгені, у 2005 році виграв конкурс імені Клари Хаскіл, а в 2006 році Міжнародний конкурс піаністів у Лідсі (у двох останніх випадках став наймолодшим переможцем в історії конкурсу).

Кім Сон Ук

Кім Бейсінгер

Кім Бейсінгер – знаменита американська актриса, співачка та фотомодель. Володарка премій "Оскар" та "Золотий глобус", колишня дружина Алека Болдуїна, найвідоміша за ролями у фільмах "Дев'ять з половиною тижнів" та "Бетмен".

Кім Бейсінгер та Алек Болдуїн

Сподіваємось, ця підбірка відомих "Кімів" хоч трохи вам підняла настрій і відволікала від усіх проблем, спричинених війною.

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Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

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