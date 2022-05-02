Поки на батьківщині війна: Корольова із сином відривається на ювілеї Кіркорова в Москві (фото)

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну відома співачка не сказала жодного слова на захист країни, в якій народилася

Наташа Корольова на дні народження Філіпа Кіркорова / Фото: Super.ru, instagram.com/fkirkorov

Про те, що в Україні вбивають людей і руйнують міста, Наташа Корольова, яка народилася в Києві, говорити не поспішає. Багато шанувальників співачки довго чекали від неї хоч якогось коментаря, але та вибрала мовчання.

Нещодавно Корольова вперше згадала про Україну, однак зовсім в іншому контексті – показавши світлину з Філіпом Кіркоровим. А вчора Наташа веселилася разом із сином на святі на честь ювілею Кіркорова та постила контент в Instastories.

Реклама

Наташа Корольова на святі Кіркорова / Фото: instagram.com/koroleva__star

Попкороль влаштував у Москві гала-вечерю, великий концерт та показ мод. Серед гостей, окрім Корольової з сином Архипом, були Ольга Бузова, Anna Asti, Ксенія Собчак, Валерія та Пригожин, Тіматі з новою коханкою, онук Пугачової з дружиною та інші.

Реклама

Корольова у сториз постила відео виступу Кіркорова / Скриншот: instagram.com/stories/koroleva__star

Кіркоров зізнався журналістам, що витратив значну суму на організацію свого 55-річчя, та скільки саме – уточнювати не став.

Архіп Глушко та Наташа Корольова прийшли привітати Кіркорова з ювілеєм / Фото: Super.ru

Реклама

Кожному гостю, а їх було близько 500, попкороль наперед надіслав індивідуальне запрошення. На святі також була присутня Лариса Доліна, яку зняли з Наташею Корольовою.

Наташа Корольова та Лариса Долина / Фото: Super.ru

Раніше в родині Корольової стався скандал: сестра та мама Наташі підтримують Україну, а її чоловік Тарзан відзначився проросійськими висловлюваннями.

Людмила Поривай та Ірина Осауленко вже відписалися від родича-рашиста, а сама Корольова жодних коментарів не дає.