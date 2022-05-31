Реальність чи постановка? Акторку Зендею жорстоко руками та ногами побила інша жінка (відео)

Днями у соцмережах з'явились карди, де дівчина дуже схожу на зірку "Ейфорії" нібито стала жервтою насильства

У Мережі припускають, що Зендея стала жертвою насильства

На відео жінка наносить потужні удари кулаками та ногами дівчині, яка безпомічно сидить на підлозі і намагається захиститись, закриваючи руками обличчя. Відео знімали на телефон. За кардом чути крики інших людей, які стали свідками цієї події. Втім, вони не втрутились у бійку та не допомогли бідній дівчині.

Як повідомляє TMZ, багато людей припустили, що жертвою побиття стала 25-річна акторка Зендея. Адже на ролику дівчина виглядає точно як вона – худорлява, висока та з кучерявим волоссям.

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Есперти вже розібрались, чи справді на відео побили Зендєю. Як пише TMZ, низка факторів підтверджує той факт, що то все-таки була не акторка, а дівчина зовнішньо схожа на неї.

Так, кінозірка наразі має коротше волосся, ніж дівчина на відео. Також відзначено той факт, що жінка була в різнокольорових Crocs. А сама Зендея в інтерв’ю Who What Wear у 2016 році сказала, що зазвичай носить лише кросівки або підбори.

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Згодом прес-секретар Зендеї заявив, що жінка на відео не була зіркою.

Проте багатьох інших більше хвилювали емоційні та нібито радісні вигуки, які можна почути на відео, коли жінку били. Користувачі соцмережі зазначили, що викликати більше занепокоєння повинен той факт, що напад не зупинили ніж те, чи була ця особа Зендаєю.

Чи має значення, чи відома ця людина? Це знущання над іншою людиною, незалежно від того, є ця особа відомою акторкою чи ні. Вони заслуговують однакового ставлення та того самого злочинця/насильника потрібно заарештувати,- обурився один з коментаторів.

Коротко про Зендею

25-річна американська акторка та співачка є лауреаткою численних нагород, включаючи премію "Еммі", "Вибір народу", "Сатурн" та інших.

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Зендея здобула популярність завдяки ролі Роккі Блю в ситкомі Disney Channel – Shake It Up. Також Зендая грала героїню ЕмДжей – дівчину Пітера Паркера (Людини-павука) та персонажа Ру, яка страждає від наркотичної залендості у серіалі "Ейфорія".

Нагадаємо, днями артискта-путіністка Любов Успенська вляпалась в скандал. Вона погрожувала сусідам та побила їхню собаку посеред вулиці.