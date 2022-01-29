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Рідкісний вихід: Костянтин Хабенський показав сина, який кілька років жив в Іспанії

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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29 січня, 21:39
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Дивіться, як виглядає дорослий син Костянтина Хабенського від першої дружини
Як виглядає син Костянтина Хабенського
Як виглядає син Костянтина Хабенського / Фото: instagram.com/merzlikinandrey

Костянтин Хабенський відсвяткував 50-річчя у колі друзів та колег. Керівника театру імені О. П. Чехова прийшли привітати Юлія Персільд, Леонід Агутін, Ліза Боярська, Андрій Мерзлікін, Федір Бондарчук та багато інших.

Леонід Агутін опублікував у Instastories селфі з іменинником та його 14-річним сином Іваном.

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Леонід Агутін показав фото з Костянтином Хабенським та його сином Іваном
Леонід Агутін показав фото з Костянтином Хабенським та його сином Іваном / Фото: instagram.com/agutinleonid

Що відомо про сина Костянтина Хабенського

Іван – син Хабенського від першої дружини Анастасії Смирнової, яка померла у 2008 році. Вона пішла з життя у 33 роки після тривалої боротьби з раком головного мозку.

Як виглядає 14-річний син Костянтина Хабенського
Як виглядає 14-річний син Костянтина Хабенського / Фото: instagram.com/merzlikinandrey

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На момент смерті мами Іванові був лише рік. Він жив із бабусею (тещею Костянтина Хабенського) у Барселоні. Тільки нещодавно син актора повернувся до Росії.

Хабенський не найпублічніший із знаменитостей, тому свого сина тримав подалі від сторонніх очей. Інсайдери розповідають, що Іван звик називати бабусю своєю мамою, хоча про трагедію він знає.

Костянтин Хабенський із дружиною Ольгою Литвиновою
Костянтин Хабенський із дружиною Ольгою Литвиновою / Фото: instagram.com/olga.litvinova.1

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Хабенський перевіз сина до Москви разом із його бабусею. Актор купив їм окрему квартиру, бо його дружина не хоче жити разом із пасинком.

Костянтин Хабенський з 2013 року одружений із акторкою Ольгою Литвиновою, яка народила йому двох дочок.

Раніше ми розповідали, де зараз єдиний син Таїсії Повалій і чим він займається.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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