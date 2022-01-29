Редкий выход: Константин Хабенский показал сына, который несколько лет жил в Испании

Смотрите, как выглядит подросший сын Константина Хабенского от первой жены

Как выглядит сын Константина Хабенского / Фото: instagram.com/merzlikinandrey

Константин Хабенский отпраздновал 50-летие в кругу друзей и коллег. Руководителя театра имени А. П. Чехова пришли поздравить Юлия Персильд, Леонид Агутин, Лиза Боярская, Андрей Мерзликин, Федор Бондарчук и многие другие.

Леонид Агутин опубликовал в Instastories селфи с именинником и его 14-летним сыном Иваном.

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Леонид Агутин показал фото с Константином Хабенским и его сыном Иваном / Фото: instagram.com/agutinleonid

Что известно о сыне Константина Хабенского

Иван — сын Хабенского от первой супруги Анастасии Смирновой, которая скончалась в 2008 году. Она ушла из жизни в возрасте 33 лет после продолжительной борьбы с раком головного мозга.

Как выглядит 14-летний сын Константина Хабенского / Фото: instagram.com/merzlikinandrey

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На момент смерти мамы Ивану был всего год. Он жил с бабушкой (тещей Константина Хабенского) в Барселоне. Только недавно сын актера вернулся в Россию.

Хабенский не самый публичный из знаменитостей, потому своего сына держал подальше от посторонних глаз. Инсайдеры рассказывают, что Иван привык называть бабушку своей мамой, хотя о трагедии он знает.

Константин Хабенский с женой Ольгой Литвиновой / Фото: instagram.com/olga.litvinova.1

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Хабенский перевез сына в Москву вместе с его бабушкой. Актер купил им отдельную квартиру, так как его жена не хочет жить вместе с пасынком.

Константин Хабенский с 2013 года женат на актрисе Ольге Литвиновой, которая родила ему двух дочерей.

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