Чулпан Хаматова, що втекла з РФ, продовжує виправдовувати колег-рашистів

Російська актриса Чулпан Хаматова після втечі в Латвію хоч і зречення Путіна, але все одно продовжує стверджувати, що культура "поза політикою"

Чулпан Хаматова / Фото: instagram.com/chulpanofficial

Зараз Чулпан Хаматова відсиджується у Ризі і намагається уникати розмов про напад Росії на Україну. Більше того, російська актриса просить не вплутувати культуру, яка нібито не має жодного стосунку до війни.

Так, спілкуючись із журналістами, Хаматова продовжує виправдовуватися та захищати своїх колег-рашистів.

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Нечесно та несправедливо, що Хаматова зараз у студії сидить, а не у підвалі. Але тільки російська культура тут ні до чого, – заявила російська актриса.

За свою так звану позицію Хаматової доведеться відповідати перед численною аудиторією шанувальників, адже користувачі соціальних мереж атакували актрису гнівними коментарями.

Мені загрожують убивством дітей, просто ображають, принижують усякими словами, – поскаржилася зірка, що втекла.

Але так чи інакше всім російським зіркам, які підтримали Путіна і війну в Україні, доведеться відповідати свої дії. По всьому світу вже масово ігнорують та "скасовують" зірок-рашистів.

Раніше про втечу з Росії Чулпан Хаматової, Алли Пугачової та інших російських знаменитостей висловився музикант Андрій Макаревич.

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