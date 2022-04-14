Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горить "Москва" 💪 СБУ впіймала Медведчука 🛡 Хіматака на Маріуполь ⚔ Битва за Донбас
Поиск на segodnya.ua

Пісня Hardkiss

Ганьба Регіни

Бекхем одружився

Фукунага в Україні

Хіт Jerry Heil

Хитрість Ембер
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Чулпан Хаматова, що втекла з РФ, продовжує виправдовувати колег-рашистів

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
14 квітня, 11:58
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Російська актриса Чулпан Хаматова після втечі в Латвію хоч і зречення Путіна, але все одно продовжує стверджувати, що культура "поза політикою"
Чулпан Хаматова
Чулпан Хаматова / Фото: instagram.com/chulpanofficial

Зараз Чулпан Хаматова відсиджується у Ризі і намагається уникати розмов про напад Росії на Україну. Більше того, російська актриса просить не вплутувати культуру, яка нібито не має жодного стосунку до війни.

Так, спілкуючись із журналістами, Хаматова продовжує виправдовуватися та захищати своїх колег-рашистів.

Реклама

Нечесно та несправедливо, що Хаматова зараз у студії сидить, а не у підвалі. Але тільки російська культура тут ні до чого, – заявила російська актриса.

За свою так звану позицію Хаматової доведеться відповідати перед численною аудиторією шанувальників, адже користувачі соціальних мереж атакували актрису гнівними коментарями.

Мені загрожують убивством дітей, просто ображають, принижують усякими словами, – поскаржилася зірка, що втекла.

Але так чи інакше всім російським зіркам, які підтримали Путіна і війну в Україні, доведеться відповідати свої дії. По всьому світу вже масово ігнорують та "скасовують" зірок-рашистів.

Раніше про втечу з Росії Чулпан Хаматової, Алли Пугачової та інших російських знаменитостей висловився музикант Андрій Макаревич.

Реклама

Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Хіти війни
Музика воєнного часу
1
Народна пісня "Ой у лузі червона калина" Народна пісня "Ой у лузі червона калина"
2
PROBASS & HARDI - "Ми з України" PROBASS & HARDI - "Ми з України"
3
KAZKA – I’M NOT OK KAZKA – I’M NOT OK
4
NK|Настя Каменських - "Я - Україна" NK|Настя Каменських - "Я - Україна"
5
MELOVIN - "Не зволікай" MELOVIN - "Не зволікай"
6
Христина Соловій - "Українська лють" Христина Соловій - "Українська лють"
7
MONATIK - "Війна твоє ім'я" MONATIK - "Війна твоє ім'я"
Rock'n'Ukraine
Рокери, які підтримали Україну
Queen
Queen
Bon Jovi
Bon Jovi
Metallica
Metallica
Deep Purple
Deep Purple
Rammstein
Rammstein
1 /2
Замість Prada – бронежилет
Модель Лев Улесов пішов із моди у ЗСУ. Як вам такі зміни?
Детальніше
Цитата дня

Складно ходити вулицями, після побаченого у Бучі. Це за межами таго, що ми могли бачити у фільмах.

Цитата на segodnya.ua
Алан Бадоєв Кліпмейкер, продюсер
Алан - про Бучу

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти