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Шалена імператриця виявилася путіністкою! Алегрова заговорила про війну в Україні

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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8 червня, 15:23
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Російська співачка Ірина Аллегрова мовчала про війну в Україні всі три місяці, а потім заспівала з пропагандисткою Кремля Маргаритою Симоньян
Ірина Аллєгрова підтримала війну в Україні
Ірина Аллєгрова підтримала війну в Україні

Зірка 90-х Ірина Аллєгрова уникає публічних заяв про війну в Україні. Замість неї вирішила висловитись російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка вже нарвалася на впливових друзів Пугачової після скандальних слів на адресу Максима Галкіна.

Так, російська журналістка заявила, що Ірина Аллєгрова повністю підтримує "спецоперацію" і хоче, щоб про це знали.

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Вона каже (Аллегрова – ред.): "Ой Маргарита, я зателефонувала, щоб сказати вам з Тиграном (чоловік Маргарити Симоньян – ред.), щоб ви знали, що я не з ними. Щоб ви випадково не подумали, що ось ці всі , не будемо перераховувати, – і ми всі з ними. Я хочу, щоб ви і народ знали, що я зі своїм народом, я в іншому таборі", – передала слова Алегрової Симоньян в ефірі пропагандистського телеканалу.

Крім того, за словами кремлівської журналістки Аллєгрова не хоче мати нічого спільного з тими, хто висловився проти війни та виїхав із Росії. Загадкою залишається одне – чому ж "шалена імператриця" сама не заявила про свою позицію?

Нагадаємо, Потап запропонував пропагандистці Сімоньян розповісти про нетрадиційну орієнтацію Філіпа Кіркорова та Миколи Баскова, а не Максима Галкіна.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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